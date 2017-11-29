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Günümüzde sağlık teknolojileri ve koruyucu hekimlik uygulamalarıyla 100’lü yaşlara sağlıklı bir şekilde ulaşmak artık bir hayal olmaktan çıktı. Uzun yaşamanın sırrı her ne kadar genetik özelliklerimize de bağlı olsa da yaşam tarzımız ve alışkanlıklarımız da yaşam süremizi ve yaşam kalitemizi önemli ölçüde etkiliyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aslı Çurgunlu hayat tarzında yapılacak bazı değişikliklerle 100 yaşına kadar sağlıklı ve mutlu bir yaşamanın püf noktalarını anlattı.