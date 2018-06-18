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100 yıl öncesinde kadınların güzellik yöntemleri

18.06.2018 - 16:54 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Makyaj endüstrisi her yıl marka sahiplerine milyarlarca dolar kazandırıyor. Durum böyle olunca markalar her ay yeni ürünlerle karşımıza çıkıyor. Peki ürün çeşitliliğinin olmadığı geçmişteki yıllarda durum nasıldı? Kadınlar 100 yıl önce güzelliklerini nelere borçlulardı? İşte yanıtı...

  • 1 100 yıl önce ne ile makyaj yapıyordu? İşte geçmişte kullanılan makyaj malzemeleri
    1 | 16

    Günümüzde yüzlerce markanın binlerce çeşit kozmetik ve bakım ürünü var. Peki ya bundan bir asır önce durum nasıldı?

  • 2 100 yıl önce ne ile makyaj yapıyordu? İşte geçmişte kullanılan makyaj malzemeleri
    2 | 16

    Kadınlar bugün kullandığımız makyaj ürünleri yokken nasıl güzel kalacaklarına inanıyorlardı? İşte 100 yıl öncesinin güzellik yöntemleri...

  • 3 100 yıl önce ne ile makyaj yapıyordu? İşte geçmişte kullanılan makyaj malzemeleri
    3 | 16

    LİMON SUYU

    Son yıllarda esmer ten ve bronz bir görüntü çok moda oldu. Fakat 100 yıl önce esmer ten fakirliği sembolize ediyordu. Durum böyle olunca kadınlar tenlerini beyazlatmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. 

  • 4 100 yıl önce ne ile makyaj yapıyordu? İşte geçmişte kullanılan makyaj malzemeleri
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    Bu nedenle kadınlar limon suyuyla ciltlerini beyazlatıyorlardı. Rom, sirke ve limon suyu karışımı ten beyazlatıcı etkisiyle kadınların vazgeçilmeziydi. Ancak bu serum cilde inanılmaz zararlar veriyordu.

  • 5 100 yıl önce ne ile makyaj yapıyordu? İşte geçmişte kullanılan makyaj malzemeleri
    5 | 16

    VAZELİN

    Günümüzde de kullanılan vazelin, 100 yıl öncesinin vazgeçilmez ürünüydü. Vazelin cildi yumuşatmak, çatlak dudakları nemlendirmek, makyaj silmek, güneş yanıklarını gidermek, hatta kıyafetten makyaj lekelerini çıkarmak için kullanıyordu. 

  • 6 100 yıl önce ne ile makyaj yapıyordu? İşte geçmişte kullanılan makyaj malzemeleri
    6 | 16

    Bir başka kullanım yeri ise kirpiklerdi. Vazelin, kömür tozuyla karıştırılarak maskara olarak kullanılıyordu. 

  • 7 100 yıl önce ne ile makyaj yapıyordu? İşte geçmişte kullanılan makyaj malzemeleri
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    BÖCEK EZMESİ

    Geçmişte karmin böceğinin kabukları ezilip suyu dudaklara sürülürdü. Herkes tarafından bilinen "kan kırmızısı" rujun temel malzemesi karmin böceğiydi. 

  • 8 100 yıl önce ne ile makyaj yapıyordu? İşte geçmişte kullanılan makyaj malzemeleri
    8 | 16

    Karmini vazelin ve bal mumu tarzı jel ürünlerle karıştıran kadınlar, elde ettikleri ürünleri dudak ve yanaklarına sürüyordu.

  • 9 100 yıl önce ne ile makyaj yapıyordu? İşte geçmişte kullanılan makyaj malzemeleri
    9 | 16

    CIVA

    100 yıl öncesinde kadınlar beyaz bir cildin yanında lekesz bir ten elde etme peşindeydiler. Yani çil, o zamanlar pek sevilen bir özellik değildi. Peki bu kadınlar çil problemlerinden kurtulmak için neler yapıyordu? 

  • 10 100 yıl önce ne ile makyaj yapıyordu? İşte geçmişte kullanılan makyaj malzemeleri
    10 | 16

    Asit ve cıva içeren kremler ciltteki çilleri gidermek için kullanılıyordu. Yıllar boyu sürülen bu kremler cilt kanseri gibi geri dönüşü olmayan sorunlara yol açıyordu.

  • 11 100 yıl önce ne ile makyaj yapıyordu? İşte geçmişte kullanılan makyaj malzemeleri
    11 | 16

    RADYUM

    Cıva gibi çokça kullanılan bir başka kimyasal element ise radyumdu. Radyum, ilk keşfedildiği sıralarda makyaj malzemelerinin içine konuluyordu. Hatta bir makyaj firması, bu kimyasal elementin ciltte aydınlatıcı ve gençleştirici etkileri olacağını düşünmüştü. Bu nedenle radyum içeren bir kozmetik serisi çıkardı. Ancak bu ürünler kadınlarda geri dönülmez sonuçlar yarattı. 

  • 12 100 yıl önce ne ile makyaj yapıyordu? İşte geçmişte kullanılan makyaj malzemeleri
    12 | 16

    İT ÜZÜMÜ

    Ölümcül itüzümü kadınların gözlerinin içine damlattığı bir bitki suyuydu. Bu su kadınların göz bebeklerinin daha iri görünmesini sağlıyor ve onlara çarpıcı bakışlar veriyordu. Ancak uzun süreli kullanımda körlüğe neden oluyordu. 

  • 13 100 yıl önce ne ile makyaj yapıyordu? İşte geçmişte kullanılan makyaj malzemeleri
    13 | 16

    BENZOİN

    1910'lu yıllarda kadınlar kırışıklıklarını giderebilmek için yüzlerine benzoin içeren bir kür uyguluyordu. Birkaç damla benzoin, jelatin ve gül suyuyla hazırlanan bu karışım uzun vadede cilde büyük zararlar veriyordu. 

  • 14 100 yıl önce ne ile makyaj yapıyordu? İşte geçmişte kullanılan makyaj malzemeleri
    14 | 16

    BORAKS

    Boraks günümüzde çamaşır deterjanı, el sabunu ve diğer temizlik ürünlerinde kullanılıyor. Ancak geçmiş zamanlarda kadınlar borakstan yüz kremi hazırlayıp ciltlerine sürüyordu. Bu krem, cildi tahriş ediyor ve ciltte döküntü ve kaşıntılara sebebiyet veriyordu.

  • 15 100 yıl önce ne ile makyaj yapıyordu? İşte geçmişte kullanılan makyaj malzemeleri
    15 | 16

    PANCAR SUYU

    Pancar, verdiği yoğun kırmızılık sayesinde doğal allık olarak kullanılıyordu. 

  • 16 100 yıl önce ne ile makyaj yapıyordu? İşte geçmişte kullanılan makyaj malzemeleri
    16 | 16

    Dünyaca ünlü pek çok marka 1910'lu yıllarda pancar suyundan ruj ve allık üretirdi. 

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