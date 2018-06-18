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RADYUM

Cıva gibi çokça kullanılan bir başka kimyasal element ise radyumdu. Radyum, ilk keşfedildiği sıralarda makyaj malzemelerinin içine konuluyordu. Hatta bir makyaj firması, bu kimyasal elementin ciltte aydınlatıcı ve gençleştirici etkileri olacağını düşünmüştü. Bu nedenle radyum içeren bir kozmetik serisi çıkardı. Ancak bu ürünler kadınlarda geri dönülmez sonuçlar yarattı.