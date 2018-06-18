Günümüzde yüzlerce markanın binlerce çeşit kozmetik ve bakım ürünü var. Peki ya bundan bir asır önce durum nasıldı?
Kadınlar bugün kullandığımız makyaj ürünleri yokken nasıl güzel kalacaklarına inanıyorlardı? İşte 100 yıl öncesinin güzellik yöntemleri...
LİMON SUYU
Son yıllarda esmer ten ve bronz bir görüntü çok moda oldu. Fakat 100 yıl önce esmer ten fakirliği sembolize ediyordu. Durum böyle olunca kadınlar tenlerini beyazlatmak için ellerinden geleni yapıyorlardı.
Bu nedenle kadınlar limon suyuyla ciltlerini beyazlatıyorlardı. Rom, sirke ve limon suyu karışımı ten beyazlatıcı etkisiyle kadınların vazgeçilmeziydi. Ancak bu serum cilde inanılmaz zararlar veriyordu.
VAZELİN
Günümüzde de kullanılan vazelin, 100 yıl öncesinin vazgeçilmez ürünüydü. Vazelin cildi yumuşatmak, çatlak dudakları nemlendirmek, makyaj silmek, güneş yanıklarını gidermek, hatta kıyafetten makyaj lekelerini çıkarmak için kullanıyordu.
Bir başka kullanım yeri ise kirpiklerdi. Vazelin, kömür tozuyla karıştırılarak maskara olarak kullanılıyordu.
BÖCEK EZMESİ
Geçmişte karmin böceğinin kabukları ezilip suyu dudaklara sürülürdü. Herkes tarafından bilinen "kan kırmızısı" rujun temel malzemesi karmin böceğiydi.
Karmini vazelin ve bal mumu tarzı jel ürünlerle karıştıran kadınlar, elde ettikleri ürünleri dudak ve yanaklarına sürüyordu.
CIVA
100 yıl öncesinde kadınlar beyaz bir cildin yanında lekesz bir ten elde etme peşindeydiler. Yani çil, o zamanlar pek sevilen bir özellik değildi. Peki bu kadınlar çil problemlerinden kurtulmak için neler yapıyordu?
Asit ve cıva içeren kremler ciltteki çilleri gidermek için kullanılıyordu. Yıllar boyu sürülen bu kremler cilt kanseri gibi geri dönüşü olmayan sorunlara yol açıyordu.
RADYUM
Cıva gibi çokça kullanılan bir başka kimyasal element ise radyumdu. Radyum, ilk keşfedildiği sıralarda makyaj malzemelerinin içine konuluyordu. Hatta bir makyaj firması, bu kimyasal elementin ciltte aydınlatıcı ve gençleştirici etkileri olacağını düşünmüştü. Bu nedenle radyum içeren bir kozmetik serisi çıkardı. Ancak bu ürünler kadınlarda geri dönülmez sonuçlar yarattı.
İT ÜZÜMÜ
Ölümcül itüzümü kadınların gözlerinin içine damlattığı bir bitki suyuydu. Bu su kadınların göz bebeklerinin daha iri görünmesini sağlıyor ve onlara çarpıcı bakışlar veriyordu. Ancak uzun süreli kullanımda körlüğe neden oluyordu.
BENZOİN
1910'lu yıllarda kadınlar kırışıklıklarını giderebilmek için yüzlerine benzoin içeren bir kür uyguluyordu. Birkaç damla benzoin, jelatin ve gül suyuyla hazırlanan bu karışım uzun vadede cilde büyük zararlar veriyordu.
BORAKS
Boraks günümüzde çamaşır deterjanı, el sabunu ve diğer temizlik ürünlerinde kullanılıyor. Ancak geçmiş zamanlarda kadınlar borakstan yüz kremi hazırlayıp ciltlerine sürüyordu. Bu krem, cildi tahriş ediyor ve ciltte döküntü ve kaşıntılara sebebiyet veriyordu.
PANCAR SUYU
Pancar, verdiği yoğun kırmızılık sayesinde doğal allık olarak kullanılıyordu.
Dünyaca ünlü pek çok marka 1910'lu yıllarda pancar suyundan ruj ve allık üretirdi.
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