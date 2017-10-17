105. Fransa Bisiklet Turu'nun etapları açıklandı

105. Fransa Bisiklet Turu'nun düzenleneceği etaplar belli oldu.



İtalya Bisiklet Turu ve İspanya Bisiklet Turu ile yol bisikleti sezonunun en önemli üç yarışından biri olan Fransa Bisiklet Turu'nun 2018'deki güzergahı açıklandı.

Buna göre, 7-29 Temmuz 2018 tarihlerinde 105. kez organize edilecek tura katılan bisikletçiler, 23 günde 3 bin 300 kilometreden fazla yol katedecek.

Turu, 2013, 2015, 2016 ve 2017'de kazanan Sky takımının Büyük Britanyalı sporcusu Chris Froome, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain ve Jacques Anquetil'den sonra 4 şampiyonluğa ulaşan 5. isim olmuştu.

2018 Fransa Bisiklet Turu'ndaki 21 etabın geçeceği yerler ve mesafeleri şöyle:

1. Etap (7 Temmuz): Noirmoutier-en-l'Ile - Fontenay-le-Comte, 189 kilometre

2. Etap (8 Temmuz): Mouilleron-Saint-Germain - La Roche-sur-Yon, 183 kilometre

3. Etap (9 Temmuz): Cholet, 35 kilometre (Takım zamana karşı)

4. Etap (10 Temmuz): La Baule - Sarzeau, 192 kilometre

5. Etap (11 Temmuz): Lorient - Quimper, 203 kilometre

6. Etap (12 Temmuz): Brest - Mur de Bretagne, 181 kilometre

7. Etap (13 Temmuz): Fougeres - Chartres, 231 kilometre

8. Etap (14 Temmuz): Dreux - Amiens, 181 kilometre

9. Etap (15 Temmuz): Arras - Roubaix, 154 kilometre

10. Etap (17 Temmuz): Annecy - Le Grand Bornand, 159 kilometre

11. Etap (18 Temmuz): Albertville - La Rosiere, 108 kilometre

12. Etap (19 Temmuz): Bourg-Saint-Maurice - L'Alpe d'Huez, 175 kilometre

13. Etap (20 Temmuz): Bourg d'Oisans - Valence, 169 kilometre

14. Etap (21 Temmuz): Saint-Pauol-Trois-Chateaux - Mende, 187 kilometre

15. Etap (22 Temmuz): Millau - Carcassonne, 181 kilometre

16. Etap (24 Temmuz): Carcassonne - Bagneres-de-Luchon, 218 kilometre

17. Etap (25 Temmuz): Bagneres-de-Luchon - Saint-Lary-Soulan, 65 kilometre

18. Etap (26 Temmuz): Tries-sur-Baise - Pau, 172 kilometre

19. Etap (27 Temmuz): Lourdes - Laruns, 200 kilometre

20. Etap (28 Temmuz): Saint-Pee-sur-Nivelle - Espelette, 31 kilometre (Bireysel zamana karşı)

21. Etap (29 Temmuz): Houilles - Paris, 115 kilometre

Fransa bisiklet turu

Fransa Bisiklet Turu 2018

Tour de France