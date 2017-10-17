105. Fransa Bisiklet Turu'nun etapları açıklandı

105. Fransa Bisiklet Turu'nun düzenleneceği etaplar belli oldu.
İtalya Bisiklet Turu ve İspanya Bisiklet Turu ile yol bisikleti sezonunun en önemli üç yarışından biri olan Fransa Bisiklet Turu'nun 2018'deki güzergahı açıklandı.
Buna göre, 7-29 Temmuz 2018 tarihlerinde 105. kez organize edilecek tura katılan bisikletçiler, 23 günde 3 bin 300 kilometreden fazla yol katedecek.
Turu, 2013, 2015, 2016 ve 2017'de kazanan Sky takımının Büyük Britanyalı sporcusu Chris Froome, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain ve Jacques Anquetil'den sonra 4 şampiyonluğa ulaşan 5. isim olmuştu.
2018 Fransa Bisiklet Turu'ndaki 21 etabın geçeceği yerler ve mesafeleri şöyle:
1. Etap (7 Temmuz): Noirmoutier-en-l'Ile - Fontenay-le-Comte, 189 kilometre
2. Etap (8 Temmuz): Mouilleron-Saint-Germain - La Roche-sur-Yon, 183 kilometre
3. Etap (9 Temmuz): Cholet, 35 kilometre (Takım zamana karşı)
4. Etap (10 Temmuz): La Baule - Sarzeau, 192 kilometre
5. Etap (11 Temmuz): Lorient - Quimper, 203 kilometre
6. Etap (12 Temmuz): Brest - Mur de Bretagne, 181 kilometre
7. Etap (13 Temmuz): Fougeres - Chartres, 231 kilometre
8. Etap (14 Temmuz): Dreux - Amiens, 181 kilometre
9. Etap (15 Temmuz): Arras - Roubaix, 154 kilometre
10. Etap (17 Temmuz): Annecy - Le Grand Bornand, 159 kilometre
11. Etap (18 Temmuz): Albertville - La Rosiere, 108 kilometre
12. Etap (19 Temmuz): Bourg-Saint-Maurice - L'Alpe d'Huez, 175 kilometre
13. Etap (20 Temmuz): Bourg d'Oisans - Valence, 169 kilometre
14. Etap (21 Temmuz): Saint-Pauol-Trois-Chateaux - Mende, 187 kilometre
15. Etap (22 Temmuz): Millau - Carcassonne, 181 kilometre
16. Etap (24 Temmuz): Carcassonne - Bagneres-de-Luchon, 218 kilometre
17. Etap (25 Temmuz): Bagneres-de-Luchon - Saint-Lary-Soulan, 65 kilometre
18. Etap (26 Temmuz): Tries-sur-Baise - Pau, 172 kilometre
19. Etap (27 Temmuz): Lourdes - Laruns, 200 kilometre
20. Etap (28 Temmuz): Saint-Pee-sur-Nivelle - Espelette, 31 kilometre (Bireysel zamana karşı)
21. Etap (29 Temmuz): Houilles - Paris, 115 kilometre
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