FETÖ’ye finansal destek sağladıkları gerekçesiyle AKFA Holding ve holdinge bağlı 44 şirket ile ortakları ve çalışanlarına yönelik yürütülen 3 yıllık soruşturmada sona gelindi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu’nca, aralarında İnanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İnan, Fi Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan, eski İhlas Holding CEO’su Cahit Paksoy ve AKFA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş’ın da bulunduğu 108 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı. Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre 746 sayfalık fezleke, dava açılması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Savcılık, fezlekede “Terör örgütünün lideri tarafından örgütün önemli adamlarının yurtdışına kaçmalarının vecibe olduğuna dair talimatları üzerine çoğu kaçmışlardır” ifadesine yer verdi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER