Afrin'deki kahraman komutan F-16'lara seslendi!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Halep şehrine bağlı Afrin kırsalında terör örgütlerine karşı yürüttüğü harekatın 42. güne girildi. Harekatın 41. gününde Türkiye acıya boğuldu. 100'ü aşkın PYD/ PKK'lı terörist olumsuz hava koşullarından yararlanarak tünellerden 1083 rakımlı tepeye sızma girişiminde bulundu. Ağır silahlarla gerçekleştirilen sızma girişimine Mehmetçik kahramanca karşı koydu. 22 terörist öldürüldü, 2'si sağ ele geçirildi. Çarpışmalar şiddetlendi, 8 Mehmet şehit düştü, 26'sı yaralandı ama 1083 rakımlı tepede teröristlere geçit verilmedi. Çatışma sırasında ATAK helikopterleri ve F-16'lar bölgeyi yoğun atış altına aldı. İşte tam bu sırada bir Türk komutan kahramanca bir çağrıda bulundu. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar o kahraman komutanın çağrısını Habertürk TV'de anlattı.

"UÇAKLARIMIZ BİZİ DE VURSUN"

Abdullah Ağar, "Birkaç gündür bölgeye çöreklenmiş bir sis var. Bu sis görüşü çok azalttı, göz gözü görmez hale geldiği söylendi. Terör örgütü bu sisten yararlanarak tünellerden askerimize yaklaştı. Kahraman bir komutanımızın bir çağrısı var. 'Uçaklarımız bizi vursun. Bizim şehadetimizle birlikte teröristler de ölsün.' Bu söz harekatta sembol olabilecek bir örneklerden biri." dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER