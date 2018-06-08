HT Egeli'de yer alan habere göre, milli paralimpik sporcu Büşra Ün, tekerlekli sandalye tenisinde Türkiye’yi Rio’daki paralimpik oyunlarında temsil ettiğini belirterek 2020 Tokyo’daki organizasyona da katılarak madalya ile dönmek istediğini söyledi.
Büşra Ün, Türkiye Tekerlekli Tenis Şampiyonası’nda 10. kez mutlu sona ulaştığı için çok mutlu olduğunu belirtti. Tenise başladığı 2009’dan bu yana hedefinin hep 1 numarada kalmak olduğunu kaydeden Büşra Ün, “Şu ana kadar böyle devam etti. İnşallah bundan sonra da böyle olur. Çok güzel bir duygu tabii ki” dedi. Büşra Ün, fanatik bir Galatasaray taraftarı olduğunu, şampiyonluk sayısında Galatasaray’ın Türkiye Kupası sayısına ulaşmayı hedeflediğini belirterek, “7 şampiyonluk daha almam lazım, zamanla göreceğiz” dedi.
HEDEF TOKYO
Büşra Ün, Türkiye Şampiyonluğu’nun sadece Türkiye’deki sıralamasını etkilediğini, paralimpik oyunlar için uluslararası turnuvalarda elde edilen başarıların önemli olduğuna dikkati çekti. Kadınlar dünya sıralamasında 44. durumda olduğuna işaret eden Büşra Ün, şöyle konuştu: “Paralimpik oyunlara katılabilmem için ilk 32’de yer almam gerekiyor. 2016’da Rio’ya 30 numara olarak gitmiştim. Önümüzde 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları var. Bir kez 30 numara oldum, hedefim daha yukarısı. Her zaman en yukarıyı hedefliyoruz. Sporda ne olacağı hiçbir zaman belli değil. Paralimpik Oyunlara bir kez gittim, bir defa daha gidip bu sefer boş dönmek istemiyorum.”
Türk Hava Yolları gibi bir firmanın sponsorluğunu alarak turnuvalara gitmeyi sürdürdüğünü kaydeden Ün, paralimpik oyunlar yaklaştıkça daha fazla turnuvaya katılacağını, dünya sıralamasında ilk 32’de olmanın kolay ancak bunu 2020’ye kadar korumanın zor olduğunu söyledi.
BUGÜNLERİ GÖRMEK BİZİM İÇİN HAYALDİ
Spordaki başarılarının yanında bir kağıt mendil markasının reklam filminde rol almasının da kendisini motive ettiğini belirten Büşra Ün, “Ülkemizde engellilerle ve engelli sporlarıyla ilgili bakış açısı değiştiği için çok daha güzel paylaşımlar ve projeler oluyor. Bugünler bizim için hayaldi ama gerçek oldu” diye konuştu.
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