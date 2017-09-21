11. Geleneksel Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği Turnuvası programı belli oldu

28-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonda ülkemizi FIBA Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek Beşiktaş Sompo Japan ile Gaziantep Basketbol, Eurocup temsilcimiz Galatasaray Odeabank ve Yunanistan’ın THY Euroleague ekibi Olimpiakos da katılacak. Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenecek 11. Geleneksel Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Turnuvası, TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.



Dev kulüplerin yeni sezon öncesindeki en ciddi hazırlıkları olarak gözüken TÜBAD Turnuvası’yla birlikte, sosyal sorumluluk için önemli adımlar da atılacak. Maçların oynanacağı Sinan Erdem Spor Salonu’nda, “Arkadaşım Diyabet” karşılaşması da organize edilecek ve Diyabetli çocuklar ile basketbolun efsane isimleri gösteri maçında parkeye çıkacak.

MAÇ PROGRAMI

28 EYLÜL 2017 - PERŞEMBE

16:00 - Olympiakos - Beşiktaş Sompo Japan

18:15 - Galatasaray Odeabank - Gaziantep Basket

30 EYLÜL 2017 - CUMARTESİ

11:00 - Arkadaşım Diyabet Basketbol gösteri maçı

13:00 - 3.'lük - 4.'lük maçı

15:30 - Final maçı

11. Geleneksel Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği

TÜBAD

Galatasaray Odebank

beşiktaş sompo japan