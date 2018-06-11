İstanbullular bugün 27. orucunu, akşam ezanının okunması ile birlikte açacak. Son oruçların tutulmasının ardından Ramazan Bayramı idrak edilecek. Bugün için merak edilen soruların başında "İstanbul'da iftar saat kaçta? İftara ne kadar kaldı? İmsak saat kaçta?" soruları geliyor.

İSTANBUL İFTAR VAKTİ, SAATİ - 11 HAZİRAN

İstanbullular bu gece saat 03.25'e kadar yaptığı sahurun ardından tutmaya başladığı orucu saat 20.43'de okunacak akşam ezanıyla birlikte yapılacak iftarla birlikte açacak. İstanbullular yarın (12 Haziran) oruç tutmak için gece 03.25'e kadar sahur yapacak.

İSTANBUL'DA İFTARA NE KADAR KALDI?

GÜNÜN DUASI

Allah'ım! Bu günde tuttuğum orucu kendin ve resulün beğendiği şekilde mükâfatlandırıp kabul buyur ve onun furuunu -iman ve ihlâs olan- usulüyle pekiştir; efendimiz Muhammed ve onun tertemiz Ehlibeyti hakkında -Ey Rabbim!- Ve bütün övgüler âlemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur.

AYET

Gerçek şu ki, sadaka veren erkekler ile sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler; onlar için kat kat arttırılır ve 'kerim (üstün ve onurlu)' olan ecir de onlarındır.

Hadid, 18

Hadid, 7

HADİS

İbnu Abbâs (r.a) anlatıyor: Resülullah (s.a.v) Hz. Muâz (r.a)’ı Yemen’e gönderdi. (Giderken) ona dedi ki: "Sen EhI-i Kitap bir kavme gidiyorsun. Onları davet edeceğin llk şey Allah’a ibâdet olsun. Allah’ı tanıdılar mı, kendilerine Allah’ın zekatı farz kılmış olduğunu, zenginlerinden alınıp fakirlerine dağıtılacağını onlara haber ver. Onlar buna da ittaat ederlerse kendilerinden zekatı al. Zekat alırken halkın (nazarlarında) kıymetli olan mallarından sakın. Mazlumun bedduasını almaktan kork. Zira Allah’la bu beddua arasında perde mevcut değildir."

Buhârî

İSTANBUL İMSAKİYESİ 2018

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:52 05:39 13:06 17:01 20:22 22:01 2 17.05.2018 Perşembe 03:50 05:38 13:07 17:01 20:23 22:03 3 18.05.2018 Cuma 03:49 05:37 13:07 17:02 20:24 22:04 4 19.05.2018 Cumartesi 03:47 05:36 13:07 17:02 20:25 22:06 5 20.05.2018 Pazar 03:46 05:35 13:07 17:02 20:26 22:07 6 21.05.2018 Pazartesi 03:45 05:34 13:07 17:02 20:27 22:09 7 22.05.2018 Salı 03:43 05:34 13:07 17:03 20:28 22:10 8 23.05.2018 Çarşamba 03:42 05:33 13:07 17:03 20:29 22:12 9 24.05.2018 Perşembe 03:41 05:32 13:07 17:03 20:30 22:13 10 25.05.2018 Cuma 03:39 05:31 13:07 17:04 20:31 22:14 11 26.05.2018 Cumartesi 03:38 05:31 13:07 17:04 20:32 22:16 12 27.05.2018 Pazar 03:37 05:30 13:07 17:04 20:32 22:17 13 28.05.2018 Pazartesi 03:36 05:29 13:07 17:04 20:33 22:18 14 29.05.2018 Salı 03:35 05:29 13:07 17:05 20:34 22:20 15 30.05.2018 Çarşamba 03:34 05:28 13:08 17:05 20:35 22:21 16 31.05.2018 Perşembe 03:33 05:28 13:08 17:05 20:36 22:22 17 01.06.2018 Cuma 03:32 05:27 13:08 17:05 20:36 22:23 18 02.06.2018 Cumartesi 03:31 05:27 13:08 17:06 20:37 22:24 19 03.06.2018 Pazar 03:30 05:27 13:08 17:06 20:38 22:25 20 04.06.2018 Pazartesi 03:29 05:26 13:08 17:06 20:39 22:27 21 05.06.2018 Salı 03:29 05:26 13:09 17:07 20:39 22:28 22 06.06.2018 Çarşamba 03:28 05:26 13:09 17:07 20:40 22:29 23 07.06.2018 Perşembe 03:27 05:25 13:09 17:07 20:41 22:30 24 08.06.2018 Cuma 03:27 05:25 13:09 17:07 20:41 22:30 25 09.06.2018 Cumartesi 03:26 05:25 13:09 17:08 20:42 22:31 26 10.06.2018 Pazar 03:26 05:25 13:09 17:08 20:42 22:32 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:25 05:25 13:10 17:08 20:43 22:33 28 12.06.2018 Salı 03:25 05:24 13:10 17:09 20:43 22:34 29 13.06.2018 Çarşamba 03:25 05:24 13:10 17:09 20:44 22:34 30 14.06.2018 Perşembe 03:24 05:24 13:10 17:09 20:44 22:35 15 Haziran 2018 Cuma Ramazan Bayramının 1. Günüdür.



Bayram Namazı : 06:17

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