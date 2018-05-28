Adana'da 11 katlı bir apartmanın zemin katına yapılan trafo nedeniyle vatandaşlar hem sesten uyuyamıyor hem de patlama olacak diye korkuyor.
İHA'nın haberine göre, Çukurova ilçesi, Belediyeevleri Mahallesi'nde 20 yıl önce bir apartmanın zemin katına trafo yapıldı. Yapıldığı zaman apartman yönetimi tarafından yapımına izin verilen trafoda zaman ilerledikçe çıkan ses nedeniyle ilk 5 kat uyuyamaz hale geldi. Başka illerde trafolarda meydana gelen patlamalar nedeniyle bu kez apartman sakinleri can tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını anlayınca korkuları bir kat daha arttı. Üzerinde 'ölüm tehlikesi' yazısı ve işareti bulunan trafonun kaldırılması için apartman yöneticisi Kemal Karadam, 5 kez TEDAŞ'a başvuru yaptı. Ancak her yaptığı başvuruya "bütçenin yıl başında hazırlandığı yıl ortasında gelen taleplerinin diğer yıllar görüşüldüğü, ayrıca trafo yeri gösterilmesi ve taşınma masraflarının karşılanması halinde trafoyu kaldıracaklarını" belirten cevaplar gönderildi.
Yönetici Kemal Karadam, TEDAŞ'ın yıllar önce apartmanın altına bir trafo yaptığını belirterek, "Trafodan dolayı 1. ve 2. katta oturan vatandaşlarımız seslerden rahatsız. Aşırı derecede ses yapıyor ve tehlikeli, apartmanın altında patlamaya hazır bir bomba istemiyoruz. Defalarca bilgi ve dilekçe verdik bu trafonun buradan kaldırılması için fakat siz kendi imkanlarınızla kaldıracaksınız bizim bu işlem için ödeneğimiz yok dediler. Nerede görülmüş vatandaş devletin trafosunu nasıl kaldırabilir apartman altından. Biz bir an önce bu trafonun buradan kaldırılıp apartman sakinlerimizin rahata kavuşmasını istiyoruz" dedi.
Karadam, bu durumdan korktuklarına dikkat çekerek şöyle devam etti:
"Televizyonlarda izliyoruz bu tarz yerlerde patlamalar oluyor. Zamanında bu apartman yapıldığında bu trafo yapılmış diğer apartmanlarda yokmuş şu anda 5 apartmana elektrik veriyor yani zamanında yapılmış o şekilde de kalmış. Kimse bu işin arkasına düşmemiş eski apartman sakinleri şu anda yok buraya yeni yerleşen arkadaşlarımız bu durumdan rahatsız bir an önce bu trafonun buradan kaldırılmasını istiyorlar."
TRAFO ÇALIŞMAYA BAŞLAYINCA DUVARLAR SALLANIYOR"
Apartmanın 1. katında trafonun üst katında oturan Feyza Ünver ise "3 ayda bir duvarlarımız çatlıyor. Eşim buraları tamir ediyor ama geri eski halini alıyor. Çok kötü gürültü var trafo çalışmaya başlayınca duvarlar sallanıyor ve çatlama yapıyor. Çok korkuyoruz 3 defa satıp gitmek istedik çocuklarımın okulundan dolayı olmadı geri iptal ettik. Çok şikayetçiyim şu an bilseydim asla almazdım burayı satamayız çünkü satarken sıkıntıyı söylemek durumundayız ve o kişi bu şekilde almaz. Bir kişi alacak oldu durumu söyledik 50 bin lira aşağı fiyat verdi. Televizyonda bir patlama izlemiştim bu yüzden daha çok korktuk hatta çocuklarım ağlamaya başladılar 'anne biz ölecek miyiz ölmek istemiyoruz' diye ama yapacak bir şey yok. Defalarca dilekçe verdik kaldırılması için ama kimse bir şey yapmıyor" diye konuştu.
TEDAŞ ise yıllar içinde yapılan başvurulara bütçenin yıl başında yapıldığını şu an ödenek olmadığını, daha sonraki yıllar değerlendirileceğini ya da yer gösterilmesi ve taşınma masraflarının apartman sakinleri tarafından karşılanması durumunda trafonun kaldırılabileceğini bildirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.