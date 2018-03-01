1 | 28

11. Sony Dünya Fotoğraf yarışmasının finalistleri açıklandı. Gazete Habertürk'teki habere göre; dünyanın dört bir yanından gelen 319 bin 561 fotoğraf arasında 10 dalda yaklaşık 90 fotoğraf yarışmanın sitesinde yayınlandı.