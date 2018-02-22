Rejimin kara ve hava saldırılarının yanı sıra "aç bırakma silahı" ile de vurduğu Doğu Guta'da en büyük mağduriyeti bebekler ve çocuklar yaşıyor. AA'nın görüntülediği birçok vakada, bebek ve çocukların "açlıktan kemiklerinin sayılır duruma geldiği" ancak çocukların sessizce ölümü beklemekten başka çareleri olmadığı görülüyor.

11 soruda Doğu Guta'da yaşananlar şöyle:

1. Doğu Guta nerede?

Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinin 10 kilometre doğusunda.

2. Kimler yaşıyor?

Yarısı çocuk, 400 bin civarı sivil var. Askeri muhalifler bölgeyi rejime karşı savunuyor.

3. Kimler ölüyor?

Rejim ve zaman zaman Rus uçaklarının saldırısıyla siviller ölüyor. Son üç ayda 700'den, son 3 günde 200'den fazla sivil can verdi.

4. Ölen siviller arasında kadın ve çocuklar var mı?

Son 3 ayda 185 çocuk, 109 kadın katledildi.

5. Halk nasıl yaşıyor?

Halk, 5 yılı aşkın süredir abluka altında. Yaklaşık 1 senedir bölgeye yeterli gıda ve tıbbi malzeme sokulamıyor. Bebekler, çocuklar ve hastalar, yeterli beslenemedikleri ve tedavi edilemedikleri için can veriyor.

6. Halk hangi silahlarla öldürülüyor?

Esed rejimi, kimyasal silah, varil, vakum, misket, sığınak delici bombalar ve havan toplarıyla öldürüyor.

7. Doğu Guta'da kaç defa kimyasal silah kullanıldı?

Rejim, Doğu Guta'ya savaşın başından bu yana 46 defa kimyasal silah saldırısı düzenledi. 21 Ağustos 2013'teki katliamda bin 400'den fazla sivil öldürülmüştü. Rejim, bu yıl bölgede 3 defa klor gazı kullandı.

8.Rejimin gerekçesi ne?

Rejim, "terörizmle mücadele" bahanesinin arkasına sığınıyor. Doğu Guta'daki "teröristlerin" sivilleri canlı kalkan yaptığını, başkenti füzelerle hedef aldığını iddia ediyor.

9. Esad için Doğu Guta neden önemli?

Esad'ın sarayı bölgeye, bomba seslerini duyacak, dumanları görecek kadar yakın. Başkentin içindeki tüm direnişi bitirmek istiyor.

10. BM ne yapıyor?

BM Güvenlik Konseyi'ndeki büyük devletler, harekete geçmiyor. Alt düzey BM yetkililerin açıklamaları dışında rejimi zorlayacak bir adım atılmıyor.

11. Astana anlaşması Doğu Guta'yı kapsıyor mu?

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'de Doğu Guta'yı gerginliği azaltma bölgesi ilan etti. Ancak Rusya, garantörü olduğu rejimin ateşkesi defalarca ihlal etmesini engellemedi.

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