11 yaşındaki FX Beyaz Saray'da çim biçti, Trump'dan aferini kaptı

Beyaz Saray'ın bahçesi "Rose Garden"da 11 yaşındaki haki şortlu kırmızı t-shirtlü bir çocuk çimleri biçerken görüntülendi.

Beyaz Saray'a mektup yazarak Rose Garden'ın çimlerini biçmek istediğini söyleyen 11 yaşındaki FX (Frank Giaccio), Başkan Trump ile buluştu.

Washington'un Virginia banliyösünde yaşayan FX, işine o kadar konsantre olmuştu ki Başkan Trump'ın ona doğru yürüdüğünü fark etmedi.

Başkan'ın kendisine doğru geldiğini farkeden FX'e Trump, "ülkenin geleceği" diye seslenerek "Büyüyünce ne olmak istiyorsun?" diye sordu. Deniz kuvvetleri özel timi "Navy Seal" şeklinde cevap veren FX için Trump, "O bunu başaracak" dedi.

NORMALDE 8 DOLAR, BEYAZ SARAY'A ÜCRETSİZ

Normal şartlarda çim biçmek için 8 dolar talep ettiğini söyleyen FX, Beyaz Saray'ın çimlerini biçmenin onur olduğunu ve hiçbir ücret talep etmediğini belirtti.

Babasıyla beraber Oval Ofis'te ağırlanacak olan FX için Trump, "Onu Oval Ofis'te ağırlayacağız. Belki Başkan olacak" ifadelerini kullandı.

Rose Garden'ın çimlerini biçen ve yabani otlarını temizleyen FX, bu iş için gözlük ve kulak tıkacı taktı ve National Park Service'e ait bir çim biçme makinesi kullandı.

FX," "Babam, Başkanla buluşmayacağıma hiç ihtimal vermedi. Rose Garden'ı biçmek için geldim. Ancak Başkan geldi ve merhaba dedi. " ifadelerini kullandı.

"NATİONAL PARK SERVİCE SANA A+ VERİYOR"

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2017

ABD Başkanı Donald Trump, resmi twitter adresinde "Melania ve kendi adına, bu sabah harika bir iş yaptığın için teşekkürler! National Park Service sana A+ veriyor!" ifadelerini kullandı.