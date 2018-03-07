Küçükçekmece Sefaköy Mustafa Kemal Paşa İlköğretim Okulu 4'üncü sınıf öğrencisi Kerem Coşkun sabah okula gitmek için evden çıktı. Eve dönmeyen Kerem için ailesi arama başlattı. Bir sonuç alamayınca aile, polise haber verdi.

SEVİNDİREN HABER GELDİ

Kerem Coşkun'dan sevindiren haber haber akşam saatlerinde geldi. Şenlikköy Polis Merkezi'ne giden aile polisten çocuklarını teslim aldı.

ÇANTASI BULUNDU

Müslim Sarıyar'ın haberinde göre, 11 yaşındaki Kerem'i aramak için Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Aramalarda Keremin çantası okula yakın bir otoparkta bulundu.

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