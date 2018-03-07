Küçükçekmece Sefaköy Mustafa Kemal Paşa İlköğretim Okulu 4'üncü sınıf öğrencisi Kerem Coşkun sabah okula gitmek için evden çıktı. Eve dönmeyen Kerem için ailesi arama başlattı. Bir sonuç alamayınca aile, polise haber verdi.

ÇANTASI BULUNDU

Müslim Sarıyar'ın haberinde göre, 11 yaşındaki Kerem'i aramak için Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Aramalarda Keremin çantası okula yakın bir otoparkta bulundu.

Kerem'i bulunması için twitter'dan paylaşımda bulunarak yardım istedi. Telefonn ile ulaştığımız anne, "Polisler her yerde arıyor. İnşallah müjdeli haberi alacağız" diye konuştu.

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