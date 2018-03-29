11 yıl sonra tarihi karar! Kim Jong-un Güney Kore lideriyle buluşacak!

Geçtiğimiz günlerde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşen ve önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi beklenen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile de bir araya geleceği açıklandı.

İki liderin 27 Nisan'da iki ülke arasındaki silahsızlandırılmış bölgede bulunan sınır köyü Panmunjom'da buluşacakları açıklandı.

İki ülkenin liderleri 1950-1953 yılları arasında gerçekleşen Kore Savaşı'nın ardından yalnızca iki kez 2000 ve 20007'de bir araya gelmişti. İki liderin buluşma kararı iki ülkenin üst düzey heyetlerinin sınırda yaptığı toplantı sonrasında geldi.

Kore yarımadası 1945'te ABD destekli Güney ve Sovyetler Birliği destekli Kuzey olarak ikiye bölünmüş, 1950'de patlak veren savaş iki Kore'yi birbirinden keskin bir şekilde ayırmıştı.

İki Kore arasında, Güney Kore'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'ndan bu yana sıcak rüzgarlar esiyor. Kuzey Koreli üst düzey bir delagasyon, Kış Olimpiyatları'na katılmış, olimpiyatların ardından Güney Koreli bir heyet de Pyongyang'da Kim Jong-un'u ziyaret etmişti.

İki liderin görüşmesinde ana gündem maddesinin Kuzey Kore'nin nükleer programı olması bekleniyor.

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