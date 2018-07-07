6 Temmuz 1907 tarihinde dünyaya gelen Meksikalı ressam, feminist Frida Kahlo, doğum gününü Meksika Devrimi’nin gerçekleştiği 7 Temmuz 1910 olarak kabul eder.
Sağlık sorunları henüz çocukken başlayan ünlü ressam altı yaşındayken çocuk felci geçirir ve bu bir ayağının daha ince ve topal olmasına yol açar. Bu yaşadığı durum sebebiyle ona "Tahta bacaklı Frida" denmiştir. Frida bacağındaki bu incelme sebebiyle de hep uzun etekler giyer.
Kahlo, dönemin en iyi eğitim kurumlarından olan Ulusal Hazırlık Okulu’na gider. Burada Alejandro Gomez Arias, Alfonso Villa ve Jose Gomez Robleda gibi isimlerle beraber okur.
18 yaşında iken geçirdiği bir trafik kazası hayatının dönüm noktası olur. O dönemki sevgilisi Alejandro Gomez ile okuldan eve dönmek için bindiği otobüs bir tramvayla çarpışır ve çoğu insanın hayatını kaybettiği kazada Frida Kahlo'da ağır şekilde yaralanır. Bu kaza sırasında demir bir çubuk sol kalçasından girip leğen kemiğinden çıkar.
Hastanede yaşama şansının düşük olduğu söylenmesine rağmen o direnir. Uzun süre hastanede ilaçlar, korseler ve alçılarla yaşayan Kahlo, tam 32 ameliyat geçirir.
Hastanede yatağa bağımlı olduğu zamanlarda ailesi ona boyalar, tuval ve de bir ayna alır. Bu dönemde acıları unutmak için odasında bulunan aynaya bakarak otoportreler yapmaya başlar. İlk çalışması kadife elbiseli otoportresi olur.
Frida, dönemin ünlü ressamı Diego Rivera'ya büyük bir hayranlık besler ve onunla tanışmak ister. Kahlo, arkadaşı Tina Modotti vasıtasıyla ünlü ressam Diego Rivera ile tanışır ve ona aşık olur. İki ressam, 21 Ağustos 1929’da evlenirler. Frida, Rivera'nın üçüncü eşi olur.
Evliliklerinden iki yıl sonra yaptığı "Frieda ve Diego Rivera" (1931) adlı tablosu San Fransisco Kadın Ressamlar Topluluğu yıllık sergisinde sergilenir ve bu onun bir sergide yer alan ilk tablosu olur.
İki ünlü ressamın evlilikleri inişli çıkışlı ilerler. Sadakatsizliği ile tanınan Diego, Frida'yı sürekli aldatır. Frida çok istemesine rağmen çift bu evliliklerinden bir çocuk sahibi olamaz. Bir kez çocuğunu aldırmak zorunda kalan Frida, art arda iki kez düşük yapar.
Evliliklerinin 10. yılında boşanma kararı alan çift, ayrıldıktan 1 sene sonra tekrar evlenir. Ancak bu kez Frida'da Diego'yu aldatmaya başlar. Fotoğrafçı, Nickolas Muray, Lev Troçki gibi isimler Frida'nın evliyken birliktelik yaşadığı isimlerdi.
Amerika ve Fransa'da sergiler açan ünlü ressamın sağlığı da gittikçe kötüye gitmeye başlar. Ancak o resimlerini yapmaya devam eder. 1943 yılında La Esemeralda sanat okulunda öğretim üyeliği yapmaya başlar.
1950 yılında hastaneye kaldırılan ressam burada 9 ay kalır. 1953 yılı Nisan ayında Meksika'da ilk kişisel sergisini açan Frida'nın Temmuz ayında sağ bacağı kesilir.
13 Temmuz 1954 yılına gelindiğinde Frida Kahlo henüz 47 yaşında iken akciğer embolisi nedeniyle hayatını kaybeder.
Geride 55’i otoporte olmak üzere 143 tablo bırakır.
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