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Sağlık sorunları henüz çocukken başlayan ünlü ressam altı yaşındayken çocuk felci geçirir ve bu bir ayağının daha ince ve topal olmasına yol açar. Bu yaşadığı durum sebebiyle ona "Tahta bacaklı Frida" denmiştir. Frida bacağındaki bu incelme sebebiyle de hep uzun etekler giyer.