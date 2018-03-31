Acil çağrı numaralarını tek çatı altında birleştirerek vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan 112 Acil Çağrı Merkezi, yılsonuna kadar ülke genelinde hizmet verecek. Hali hazırda 24 ilde faaliyet yürüten merkezlere, bu yıl 48 il daha eklenecek. Böylelikle 2018 sonunda toplam 72 ilde vatandaşlar tüm acil çağrı numaralarına 112 Acil Çağrı Merkezlerinden ulaşabilecek.
İçişleri Bakanlığı, vatandaşların olası acil durumlarda, yaşadıkları panik ile acil çağrı numaralarını karıştırmasını önlemek, yardım çağrısında bulunanlara daha hızlı ve etkin şekilde cevap verilmesini sağlamak amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi'ni hayata geçirdi. Proje kapsamında vatandaşlar acil durumlarda; 115 Polis İmdat, 158 Sahil Güvenlik, 110 Yangın İhbar, 156 Jandarma İmdat, 177 Orman Yangın, 112 Sıhhi İmdat ve 122 AFAD yerine tek bir numaradan, 112’den yardım çağrısında bulunabilecek. 112’ye gelen yardım çağrısı merkezdeki görevliler tarafından anında ilgili konu uzmanlarına bildirilerek olay yerine ekipler sevk edilecek.
TÜRKİYE'NİN YÜZDE 90'ININDA HİZMETE GEÇECEK
İçişleri Bakanlığı, proje kapsamında bugüne kadar Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Burdur, Denizli, Düzce, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Sivas, Yalova ve Yozgat olmak üzere toplam 24 ilde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni faaliyete geçirdi.
Yılsonuna kadar 48 ilde daha faaliyete başlayacak olan merkezlerle birlikte toplam 72 ilde vatandaşlar, tek bir numaradan yardım çağrısında bulunabilecek. İçişleri Bakanlığı, böylelikle, 2018 sonuna kadar Türkiye’nin yüzde 90’ında 112 Acil Çağrı Merkezini faaliyete geçirmiş olacak.
YAZILIMI TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ
İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça ve diğer dillerde hizmet veren Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi’nin yazılımı da tamamen yerli imkanlarla İçişleri Bakanlığı Mühendisleri tarafından geliştirildi. Yazılım ile, illerde yaşanan felaket durumunda yedekleme özelliği sayesinde acil çağrılar tek merkezden kontrol edilebilecek. Bir şehire en yakın şehirden destek gönderebilecek veya yönetilebilecek. Sistem, siber saldırılardan etkilenmeyecek.
Yerli navigasyon sistemleriyle yardım ekiplerinin en kısa sürede ve akıcı yoldan olay yerine ulaşımı sağlanacak. Ayrıca yazılım, Dubai'de düzenlenen ”Kamuda En Yenilikçi Bilişim Projesi” ödülüne de layık bulundu.
E-CALL SİSTEMİNE ENTEGRE OLACAK
112 Acil Çağrı Merkezleri yeni nesil araçlarda takılı olan ve acil durumlarda otomatik olarak 112 araması yapan e -Call adlı sistemi ile de entegre olacak. Sistemle fabrika çıkışı araçlarda sensörlere entegre bir modem bulunacak. Kaza esnasında bir çarpışmadan sonra araç içi sensörlerin aktivasyonuyla otomatik olarak veya araç içinde bulunan kişinin kalp krizi geçirmesi gibi acil durumlarda araç kabini içerisinde bulunan butona basılmasıyla çağrı otomatik başlatılacak. Başlatılan bu çağrıyı Yeni Nesil 112 yazılımı karşılayıp araç içerisindeki modeme ulaşarak araç kabini ile sesli iletişime geçilecek. Aynı zamanda 112 yazılımı vasıtasıyla araç içerisindeki modeme bağlantı kurup araçtan bazı bilgilerin alınabilmesi de sağlanacak.
ENGELSİZ 112 PROJESİ
İçişleri Bakanlığı, engelli vatandaşların acil durumlarda ihtiyaç duymaları halinde zorluk yaşamamaları için de Engelsiz 112 Projesi çalışmalarına devam ediyor. Proje kapsamında “Sağırlar Konfederasyonu” ile ortak çalışmalar yürüten Bakanlık, engelli vatandaşların çağrı merkezlerini görüntülü olarak arayarak işaret diliyle haberleşmesini sağlayabilecek. Görüntülü haberleşmenin tamamlanması ile olay yerinden canlı görüntülerin 112 merkezlerine aktarılması sonrası ilgili ekipler olay yerine gönderilecek.
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