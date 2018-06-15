112 ekibi ‘yorgunuz’ dedi, önlemler alındı

İzmir’de, geçtiğimiz ay 112 ambulansının hasta naklinden döndüğü sırada meydana gelen ve paramedik Esma Başkurt’un (24) ölümüyle sonuçlanın kazadan önce, şoför Hazal Meral’in “Bugün yorulduk, bizi oraya göndermeyin” dediği iddialarının gündeme gelmesinin ardından kentteki diğer ekiplerin de Komuta Merkezi’ne sık sık “Yorgunuz” diyerek, bazı vakalara gitmek istemediği ortaya çıktı.

HT Egeli'den Mert Neşet Muslu'nun haberine göre, 112 ekiplerinin özellikle kendilerine uzaktaki vakalara gitmek istememesi nedeniyle Komuta Merkezi’nde görevlilerin de zaman zaman sıkıntı yaşadığı belirtildi. Harekete geçen İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, 112 ekipleriyle ilgili özel bir çalışma başlatırken, eylem planını da uygulamaya başladı. Bu doğrultuda öncelikle 112 ambulanslarının hastaneler arası hasta nakli yapmasının önüne geçilmesi amacıyla özel bir “nakil ekibi” oluşturulması kararlaştırıldı. Ayrıca 24 saat esasına göre çalışan 112 ekiplerinin nöbet listesiyle ilgili 23 Mayıs tarihinde bir tebliğ yayınlanarak, nöbetler arasında en az 48 saat boşluk olması istendi.

ÇALIŞMALAR OLUMLU

Türk Sağlık Sen İzmir 1 Nolu Şube adına konuşan Murat Kazan, geçtiğimiz hafta 112 yetkilileriyle toplantı yaptıklarını ve olumlu yönde kararlar alındığını söyleyerek, “İzmir’de, sadece hasta nakil işlemlerinde kullanılacak bir ‘nakil ekibi’ oluşturuluyor” diye konuştu.

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