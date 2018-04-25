HER gün acil durumdaki binlerce hastayı hastanelere yetiştirmek için çaba gösteren, bir yandan da personel olmadığı için istasyonların temizliklerini kendileri yapan 112 çalışanlarına müjdeli haber geldi. Sağlık Bakanlığı, artık istasyondaki temizliğin 112 çalışanlarının değil il sağlık müdürlüklerinin bulacağı personel tarafından yapılmasını istedi.

Gazete Habertürk'ten Mert Neşet Muslu'nun haberine göre 112 ekiplerinin ambulans temizliği haricinde hiçbir işlemden sorumlu tutulamayacağını belirten bakanlık, geceyi istasyonda geçiren çalışanların kullandığı malzemeler için de kriter getirdi. Talimatların başlangıç tarihinin ise en geç 18 Mayıs 2018 olduğu uyarısında bulunuldu.

İŞTE 8 TALİMAT

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce alınan kararda şunlar yer aldı:

- İstasyonun temizliğini personel yapmayacak. (Ambulans temizliği hariç.)

- Her sabah il sağlık müdürlüğü tarafından görevlendirilen kişi istasyonları temizleyecek.

- İstasyonlarda personel sayısı kadar paketlenmiş, temiz ve ütülü çarşaf ve yastık kılıfı teslim edilecek. Çarşaf ve yastık kılıfı pamuklu kumaştan olacak. Tek kullanımlık sedye örtüsü malzeme olmayacak.

- Temizlik ile birlikte önceki gün kullanılan çarşaf ve yastık kılıfı temizlik görevlisi tarafından teslim alınacak.

- Günlük temizlik haricinde, haftada bir de genel temizlik yapılacak.

- Temizliğin yapıldığına ait bir çizelge tutulacak.

- Temizlik ve temiz çarşaf hizmetinin yöntemi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılacak

- Bu talimatların başlangıç tarihi en geç 18 Mayıs 2018 olacak.

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