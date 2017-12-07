Elazığ'da, 2017 yılının geçen 11 ayında 630 bin çağrı alıp 41 bin hasta nakli sağladıklarını belirten Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Gökhan Kıraç, bu çağrıların yüzde 80'ininden fazlasını asılsız çağrılar oluşturduğunu söyledi. Gelen çağrılardan bazılarını "çamaşır makinem bozuldu, sevgilimden ayrıldım, köpeğim öldü, ineğim doğum yapıyor" gibi gereksiz aramaların oluşturduğu öğrenildi.

İHA'nın haberine göre; Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ne her gün yüzlerce gereksiz çağrı geliyor. 2017 yılının ilk 11 ayında gelen çağrıların yüzde 80'inden fazlasını asılsız çağrılar oluşturdu. Merkeze gelen "Çamaşır makinem bozuldu, sevgilimden ayrıldım, ineğim doğum yapıyor, kedim çatıda mahsur kaldı, elimi yıkamam lazım sabunum yok toprakla temizlesem uygun olur mu, köpeğim öldü" gibi asılsız çağrılar ise pes dedirtti.

ÇAĞRILARIN YÜZDE 80'İNDEN FAZLASI ASILSIZ

Elazığ'da 29 acil sağlık hizmetleri istasyonuyla aktif 53 ambulansla hizmet verdiklerini belirten İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Gökhan Kıraç, "2018 yılı ilk çeyrekte, merkezde 2 Kovancılar ilçemizde 1 adet olmak üzere toplamda 3 yeni istasyonu da hizmete sunmuş olacağız. Ulaşım süreleri olarak ilimizde merkezde ilk 10 dakikada yüzde 97, kırsalda ilk 30 dakikada ulaşım oranları olarak yüzde 95 üzerine çıkarılmıştır. 2016 yıllında 760 bin çağrı sayısı alınmış, 43 bin vaka nakli sağlanmıştır. 2017 yılında bu zamana kadar 630 bin çağrı alınmış ve 41 bin hasta nakli sağlanmıştır. Bu çağrıların yüzde 80'nin den fazlasını asılsız çağrılar oluşturmaktadır" dedi.

Gelen asılsız çağrılarla ilgili de bilgi veren Kıraç, "Çamaşır makinesi bozulup da arayanlar, sevgilisinden ayrılıp da arayanlar olarak bir sürü asılsız çağrılar gelmektedir, Hayati tehlikesi bulunmayan vatandaşların 112 acil hattını meşgul etmesiyle gerçek sağlık ihtiyacı olan vatandaşlara ulaşım engellenmektedir. Söz konusu insan sağlığıdır. Bu hususta hepimizin bir gün bu hayata dokunan ellere ihtiyacı olacaktır. İçişleri Bakanlığımızın da yürütmüş olduğu 112 acil çağrı merkezleri projesiyle güvenlik, asayiş, sağlık bütün acil çağrı hatları tek numara altında 112 altında toplanacaktır. Amaç bir bütün halinde hizmet etmektir. Vatandaşlarımızın birden fazla olan acil çağrı numaralarını bilmeleri zorunluluğu ortadan kalkmıştır. İlimizde de 2018 yılı içinde hizmete girmiş olacaktır. Amacımız 112 olarak en hızlı ve nitelikli hizmeti sunabilmektir" diye konuştu.

"İNEĞİM DOĞUM YAPIYOR, KEDİM ÇATIDA MAHSUR KALDI"

İnsanlara çok kısa sürede ulaşmaya ve hızla müdahale etmeye çalıştıklarını dile getiren Komuta Kontrol Merkezi Doktoru Yunus Emre Şekerdağ ise "Bu süreçte çok farklı olaylar başımıza geliyor. Hiç acil ve insan hayatını etkilemediği halde bazen insanlar arayıp, 'İneğim doğum yapıyor, kedim çatıda mahsur kaldı, elimi yıkamam lazım sabunum yok toprakla temizlesem uygun olur mu' gibisinden ilginç sorularla karşılaşıyoruz. Tabi ki bu diğer yardıma muhtaç insanlarımız açısından büyük sıkıntılar ortaya çıkarıyor. 112 hatları meşgul olduğu zaman gerçekten sağlık hizmetine ihtiyacı olan insanlar ulaşamıyorlar. Biz onlara ulaşmakta sıkıntılar yaşıyoruz. Bizim istediğimiz insanların bu konuda biraz daha duyarlı olmasıdır. Gereksiz yere 112 hatlarını meşgul etmemeleridir" şeklinde konuştu.

"KÖPEĞİM ÖLDÜ DİYENLER VAR"

112'ye gelen gereksiz çağrılar hakkında bilgi veren Komuta Merkezi personellerinden Furkan Fatih Arslan, "112'yi çocuklar arayıp dalga geçiyorlar. Bunun dışında yetişkin insanlar da arayıp değişik hatta bazen küfür ediyor. Bazen sevgilisinden ayrılan bile arıyor. Ekipte çalıştığım dönemde vakaya çıkış yapmıştım. Bir teyze kötü bir rüya görmüş. Korktuğu için 112'yi arıyor. Aradığında da bu şekilde ifade etmemiş. Bizi arayıp, 'Köpeğim öldü' diyenler bile var. Her nöbette bu şekil sıkıntılar yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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