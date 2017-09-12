112’deki ihmal hayatını kararttı

Mersin Tarsus’ta yaşayan 73 yaşındaki Rahime Doğan, 9 Temmuz akşamı evlerinin bulunduğu sokakta fenalaşarak yere yığıldı. Komşularının çağrısı üzerine ambulans yaklaşık 12 dakika sonra olay yerine ulaştı. Ancak iddiaya göre ambulansın gelmesiyle sağlık skandalı başladı. Ambulanstan şoför hariç sadece 1 sağlık personeli indi.

Gazete Habertürk'ten Hakan Bulut'un haberine göre; sağlık çalışanı, durum tespiti yapmak yerine ambulansın arkasından sedyeyi indirip çevredekilerin de yardımıyla yaşlı kadını ambulansa bindirdi. Hastaneye doğru hareket eden ambulansın içinde kalbi duran yaşlı kadına, iddiaya göre cihaz vasıtasıyla solunum desteği (ambu) refakatçi olarak araçta bulunan 75 yaşındaki eşine yaptırıldı. Özel hastanenin tutanaklarına da geçen olayda, ambulans içinde yapılması gereken damar yolu açılmadan ve defibilatöre bağlanmadan hastaya cpr (kalp masajı) yapıldığı ortaya çıktı. Rahime Doğan’ın kalbi özel hastanede yapılan müdahale ile yeniden çalıştırıldı ancak 64 gündür komadan çıkamadı.

İMZA OYUNU VE CEZA

Ambulansta olması gereken personel adına, görev kâğıdında isminin açıldığı bölüme sanki vakaya müdahale etmiş gibi imza atıldığı da belirlendi. Sağlık müdürlüğünün açtığı soruşturma sonunda, biri kadın 2 ambulans görevlisine ‘görevi ihmal’den para cezası verildi ve görev yerleri değiştirildi.