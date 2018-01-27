Japon aşçılık okulu öğrencileri, geçen hafta cuma günü Venedik’in merkezi yerlerinden birindeki Osteria Da Luca Restoranı’na gitti. Öğrencilere 4 biftek, 1 karışık balık ızgarası, 2 kadeh şarap ve 1 suya karşılık 1143 Euro (5 bin 230 TL) hesap çıkarıldı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre kredi kartlarıyla bu hesabı ödeyen öğrenciler, eğitim gördükleri Bologna’ya dönüşlerinde polise başvurarak restoranı şikâyet etti. Şikâyetin İtalya ve dünya basınında yankı bulması üzerine, Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro Twittar’dan fahiş yemeğe karşı gerekli adımların atılacağını duyurdu.

2 gün sonra da restorana, hijyen koşullarının eksikliği, mönülerinde fiyat bulunmaması ve ticaret ahlakına aykını davranışlardan ötürü 20 bin Euro para cezası kesildi. Venedik Ticaret Odası, Japon turistlere paralarını iade etme sözü de verdi. Venedik Oteller Birliği de Japon öğrencilere 2 gece kentteki lüks bir otelde ücretsiz konaklama teklif etti.

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