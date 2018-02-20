Les Paul ve SG gibi ikonik gitar serilerinin üreticisi olan ve 1902 yılında kurulan Gibson markasının iflasın eşiğinde olduğu belirtildi.

116 yıl önce Michigan'da kurulan Gibson markasının gitarları başta Carlos Santana, Bob Marley, Slash gibi efsane müzisyenlerin yanı sıra her dönemde pek çok önemli gitaristin tercihleri arasındaydı. Tony Iommi, Frank Zappa, Eric Clapton gibi ünlü isimler de Gibson kullanıyordu.

Gibson Finans Direktörü (CFO) Bill Lawrence yaklaşık 6 ay önce, şirketin 375 milyon dolarlık teminatlı borç senetlerinin vadesinin dolmasından önce firmadan ayrılmıştı.

7 YILDA ÖDEYEBİLİRİZ

Yıllık geliri 1 milyar dolar olan Gibson'un ayrıca 145 milyon dolar civarında da ödenmemiş banka kredisi olduğu ve temmuz ortasına dek tüm borçlar için finansman bulması gerektiği belirtiliyor.

Şirketin CEO'su Henry Juszkiewicz zamana karşı yarıştıklarını belirtirken Gibson'un seçenekleri arasında iflas ilan etmenin ön plana çıktığını yahut öz kaynaklarını itfa ederek borcu kapamaya çalışacağını belirtti.

ABD merkezli firma mevcut finansal darboğazın içinden çıkmak için Jeffries isimli bir yatırım bankasıyla anlaştı. Gibson'un yaptığı açıklamada yeni maddi plan sayesinde gelecek yıl tarihinin en iyi finansal sonuçlarını açıklayabileceğini ve tüm borçları 7 yıl içerisinde ödeme kabiliyeti olduğuna dikkat çekildi.