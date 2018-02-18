Alınan bilgiye göre, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesi gereğince bankalar nezdinde hak sahipleri tarafından yapılan en son işlem, talep veya yazılı talimat tarihinden itibaren 10 yıl süreyle aranmayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğruyor ve gelir kaydedilmek üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) aktarılıyor.
Bu yıl itibarıyla, en son 2007'de işlem görmüş olan hesapların Fon'a devri gerçekleştiriliyor.
Bankalar tarafından zaman aşımına uğrayan hesaplarla ilgili olarak yapılan ilanlar doğrultusunda, hak sahipleri veya mirasçıları tarafından 15 Haziran'a kadar aranmayan hesaplar TMSF’ye devrediliyor.
854 BİN 18 MUDİ PARASINI BANKADA UNUTTU
31 Aralık 2017 itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF'ye ön bildirimi yapılan muhtelif döviz cinsinden (TL, dolar ve avro) hesapların TL karşılığı tutarı yaklaşık 117 milyon lira oldu.
Zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF’ye ön bildirimi yapılan toplam hesap sayısı da 854 bin 18 adet olarak kayıtlara geçti. 2007'den itibaren işlem görmeyen, geçen yılın sonu itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından Fon'a ön bildirimi yapılan hesapların 415 bin 540 adedi mevduat, 9 bin 649 adedi katılım fonu, 428 bin 829 adedi ise alacaklardan oluştu.
Zaman aşımına uğraması nedeniyle 2017'de Fon'a aktarılan hesapların TL karşılığı, yaklaşık 83 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.
Bu arada, 31 Aralık 2017 itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve 2018'de ilan edilen hesaplar için mudilerin 15 Haziran'a kadar ilgili bankaya başvurması yeterli olacak.
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