Ailesiyle birlikte Türk Hava Yolları'na ait uçakla Antalya'dan İstanbul'a havalanan 7 aylık Yağız bebek, bir anda nefes almayarak hareketsiz kaldı. Çaresiz anne çocuğu için yardım isterken yapılan anonsa rağmen uçakta doktor yoktu. Bunun üzerine ilkyardım eğitimi alan uçakta görevli kabin memuru Gülnihal Pire, yaptığı müdahale ile Yağız bebeği ölümden kurtardı.
DHA'nın haberine göre, 7 yıldır Türk Hava Yolları'nda kabin memuru olarak görev yapan Gülnihal Pire, 16 Nisan günü Antalya-İstanbul seferinde görevliydi. Uçak kalktıktan bir süre sonra 7 aylık Yağız Artan'ı emziren anne, bebeğin nefes almaması üzerine yardım istedi. 12 bin metrede bebeğe müdahalede bulunan kabin memuru Gülnihal Pire o anları şu şekilde anlattı: Antalya'dan İstanbul'a kalkıştan hemen sonra yolcumuz bebeğinin nefes alamadığını belirterek uçakta doktor olup olmadığını sordu. Ben de kendisinden bebeği teslim alırken, kendisinin izniyle gerekli ilkyardımı yapacağımı bildirdim. O sırada bebeğin tıkanmış olduğunu fark ettim. Bebeği ters çevirdim ve sırt tarafına gerekli müdahaleyi yaptım ve istifra etti. Bebek istifra ettikten sonra sağ elimin üzerine çevirdim ve ağız tarafını kontrol ettim. Ağzında herhangi bir yabancı bir cisme rastlamadım. Bu sırada bebek kendine gelmiş ve gülücükler atmaya başlamıştı"
TELAŞLANAN ANNEYİ DE SAKİNLEŞTİRDİ
Gülnihal Pire, annenin o anlarda telaşlı olduğunu söyledi. Annenin ilk başta kendisine tepki gösterdiğini ifade ederek 'Bebeğime doğru müdahale mi yapıyorsun' dediğini söyledi. Bunun üzerine Pire, 'Biz gerekli ilkyardım eğitimlerini alıyoruz. Telaşlanmanıza gerek yok' diyerek anneyi sakinleştirdiğini söyledi.
"EĞİTİMDEN GEÇEMEYEN KABİN MEMURUNUN İŞ AKDİ FESHEDİLİYOR"
Türk Hava Yolları Kabin Hizmetleri Başkanı Nevin Çolak, kabin ekiplerinin uçaklarda yaşanabilecek her türlü ilkyardım müdahalesine hazır olduklarını söyledi. Kabin memurlarının uluslar arası standartlarda ilk yardım eğitimi aldığını söyleyen Çolak, "Sağlık Bakanlığı'mızın büyük desteği ile kabin memurlarımız uluslararası olarak sertifikalandırırlar. Bu bebeğimize tıkanma ilgili müdahalede bulunulmuş ama biz ilk yardım konusunda uçaklarda karşılaşılabilecek tüm yolcuların yaşayabileceği sağlık sorunları ile ilgili eğitimleri veriyoruz. Tüm kabin ekibi müdahale yapma yetkisine sahiptir. Geçen sene uçağımızda doğum gerçekleşti. Arkadaşlarımız doğum yaptırabilecek eğitimleri de alıyorlar. Kalp krizi, şeker koması gibi hastalıklara da müdahale edebiliyorlar. Eğitimlerimiz sadece sınıflarda değil uygulamalı olarak da veriliyor. Maketler üzerinde veriliyor bu eğitimler. Eğitimde başarılı olamayan kabin memurlarının iş akdi feshediliyor" diye konuştu.
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