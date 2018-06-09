Yeni Dünya Zenginlik Raporu’na göre son iki yılda Türkiye’yi terk eden milyoner sayısı 12 bine ulaştı. Bu sayı 2015'te bin kişiydi.

PRNet tarafından hazırlanan raporda geçen yıl Türkiye’yi terk eden milyoner sayısının toplam milyonerlere oranı yüzde 12 olarak saptandı.Bu oran, ülkesini terk eden milyonerler sıralamasında, Türkiye'yi büyük ekonomiler arasında birinci sıraya yerleşti

Venezuela ise milyonerlerin yüzde 16’sını kaybederek küçük hiperenflasyon ekonomisine sahip ülkeler arasında Türkiye’nin ardından ikinci sıraya yerleşti.

Raporda, dünya üzerinde servetleri 1 milyon doların üzerinde bulunan 15 milyon kişi olduğu tespit edilirken, bunlardan 100 bini geçen yıl ülkelerini değiştirdi.

Milyonerlerin en çok terk ettiği şehirlerin başında; Jakarta (Endonezya), Lagos (Nijerya), Londra ( İngiltere), Moskova ( Rusya), Paris ( Fransa) ve Sao Paulo (Brezilya) yer alırken, İstanbul da bu sıralamada yer alıyor.

Milyoner göçünden kazanç elde eden ülkeler ise; Avustralya, ABD, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Karayipler, İsrail, İsviçre, Yeni Zelanda ve Singapur.