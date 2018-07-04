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"MİNARESİNE HAYRAN KALDIM"

Camiyi ziyarete gelen Yalçın Öztürk, tarihi yerleri çok sevdiğini ve Osmanlı'dan kalan eserleri daha fazla ziyaret ettiğini, bu caminin mimari özelliklere sahip olduğunu söyledi. Öztürk, "Cami adını, minaresindeki çinilerden almış. Böyle bir esere sahip olduğumuz için kendimizi şanslı sayıyorum. Bu çinileri ve ışık oyunlarını seyretmek kadar keyifli bir şey yok. Kim yaptıysa ve yaptırdıysa Allah razı olsun. Bu güzel eseri bize bıraktılar." diye konuştu.