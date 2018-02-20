A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Göksenin Köksal, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda 23 Şubat Cuma günü İsveç, 26 Şubat Pazartesi günü ise Letonya ile yapacakları maçları kazanarak yollarına devam etmek istediklerini söyledi.
AA muhabirine açıklamalarda bulunan Göksenin, Letonya ve Ukrayna'yı yenerek gruba 2'de 2 yaparak başladıklarını belirterek, "Gruba ikide iki yaparak başladık. Şimdiki amacımız önümüzdeki iki maçı da kazanmak. Bizim için çok önemli müsabakalar oynayacağız. İnşallah sakatlık olmadan iyi iki maç oynayarak yolumuza devam ederiz." dedi.
Rakiplerinden daha iyi takım olduklarını kaydeden Galatasaray Odeabanklı basketbolcu, "Bursa'da Letonya'ya karşı oynadık. Çok önemli bir karşılaşmaydı. Bizimle beraber grubun kuvvetli takımlarından biri. O maçı kazanmayı başarmıştık. Şimdi deplasmanda karşılaşacağız. Ben kazanacağımızı düşünüyorum. Onlardan daha iyi bir takımız. Çok fazla zamanımız yok ama İsveç ve Letonya maçlarına en iyi şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.
"MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK GURUR VERİCİ"
Göksenin Köksal, yoğun fikstüre rağmen milli takıma çağrıldıklarında ellerinden geleni yaptıklarını anlattı.
Milli forma giymenin gurur verici olduğunu vurgulayan 27 yaşındaki milli basketbolcu, "Milli takım forması her Türk gencinin giymek istediği, gurur verici bir şey. Çağrıldığımız zaman bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu, bizim için çok büyük bir heyecan ve gurur. Sezon içinde veya yaz aylarında ne zaman çağrılırsak görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.
Göksenin, Galatasaray Odeabank'ın performansına da değinerek, "Sezona iyi başlayamadık. Son olarak Pınar Karşıyaka'yı yendik. Önümüzde deplasmanda Fenerbahçe Doğuş maçı var. Amacımız play-off'lara kalmak. Basit hatalarla önde götürdüğümüz maçları kaybettik. Öyle bir algı oluştu ama aslında kötü gitmiyoruz. Taraftarımızın da desteğiyle play-off'a kalacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
DOĞUŞ BALBAY: İLK İKİ MAÇIMIZI KAZANARAK AVANTAJ ELDE ETTİK
Anadolu Efes forması giyen milli basketboldu Doğuş Balbay ise ilk iki maçı kazanarak yakalanan avantajı sürdürmek istediklerini dile getirdi.
İsveç ve Letonya ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatan Doğuş, "İlk iki maçımızı kazanarak avantaj elde ettik. Bu avantajımızı sürdürebilmek için İsveç ve Letonya maçlarını kazanmamız gerekiyor. İki maçı da deplasmanda oynayacağız. Bizim için zor olacak ama ülkemize galibiyetlerle dönmek istiyoruz." diye konuştu.
Letonya'nın İsveç'e oranla daha güçlü bir takım olduğunu aktaran 29 yaşındaki milli basketbolcu, şunları kaydetti:
"İki maç da birbirinden kritik. Deplasman maçları hep zor olur. Letonya kağıt üzerinde biraz daha güçlü görünüyor ama sonuçta her takım Dünya Kupası'na katılmak için elinden geleni yapacak. Bizim her maça ayrı konsantrasyon sağlamamız gerekiyor. Önceliğimiz İsveç karşılaşması olacak. Onu kazandıktan sonra Letonya müsabakasına odaklanacağız."
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