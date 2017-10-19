12 düşükten sonra lenfosit aşısıyla gelen bebek sevinci

Diyarbakır'da görevli Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer'in, Güneydoğu Anadolu bölgesinde ilk defa denenen bir yöntem olan lenfosit aşısı sayesinde, 12 ve 9 kez düşük yapan kadınların, çocuk sahibi olmalarını sağladı.
Dünya genelinde özellikle Avrupa ülkelerinde sıkça kullanılan, Türkiye'de ise kullanımı gelişmeyen lenfosit aşısı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk kez kullanıldı. 12 ve 9 kez tekrarlayan düşük yaşayan annelere yapılan aşı sayesinde kadınlar, düşük geçirmeden çocuklarını kucaklarına aldı.
Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, tekrarlayan düşüklerde etkili olan lenfosit aşısını kendilerinin bölgede ilk kez kliniklerinde yapmaya başladıklarını söyledi. Tekrarlayan düşüklerin, genetik ve pıhtılaşma faktörleri nedeniyle ortaya çıkabileceğini kaydeden Doç. Dr. Çoksüer, "Özellikle bağışıklık sisteminin, tekrarlayan düşüklerde çok ciddi bir öneminin olduğunu biliyoruz. Lenfosit aşısının, tekrarlayan düşüklerde ciddi olumlu sonuçlar verdiği literatüre girmiştir. Tekrarlayan düşüklerde bu aşıyı nasıl uyguluyoruz, özellikle babadan aldığımız kanı belli işlemlere tabi tutarak babanın lenfositlerini ayırıyoruz ve lenfositlerini ayırdıktan sonra anneye enjekte ediyoruz. Özellikle tüp bebek uygulamasından önce sonrasında toplam 4 doz şeklinde uyguluyoruz. Buradaki mantık, biz biliyoruz ki gebelik için sağlam bir yumurta ve sağlam bir sperm olması gerekiyor. Birleştiğinde ve anneye transfer ettiğimizde embriyo olarak veriyoruz. Yani hem annenin hücrelerini hem de babanın hücrelerini biz anneye enjekte etmiş oluyoruz. Bu aşı ile babanın hücrelerini ayrıştırarak lenfositleri direkt olarak anneye enjekte ediyoruz böylece anne babadan gelen hücreleri tanımış oluyor, buna bağlı olarak da doku reddi de önlenmiş oluyor" dedi.
"BÖLGEDE İLK KEZ UYGULANDI"
Lenfosit aşısının, son yıllarda popüler olmaya başladığını, özellikle Avrupa'da sıkça kullanıldığını dile getiren Doç. Dr. Çoksüer, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Lenfosit aşısını biz kendi kliniğimizde uyguluyoruz. Kendi kliniğimizdeki pratik deneyimlerimize de baktığımızda 12 ve 9 düşüğü olan hastalara lenfosit aşısı uyguladık ve olumlu sonuç aldık. İki hastamızda doğumunu gerçekleştirdi. Biz babadan kanı aldığımızda anneye nakletmeden önce tahliller yapıyoruz hepatit ve HIV gibi tahlil taramalarından geçirdikten sonra biz kanı anneye enjekte ediyoruz. Bunu enjekte etmenin herhangi yan etkisi yok, bebek olduğunda ona etkisi yok, gelişimine olumsuz bir etkisi yok. Özellikle Avrupa'da bu uygulamalar rutin olarak uygulanıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bir tek biz kendi kliniğimizde uyguluyoruz bu aşıyı. Pozitif sonuçlarını bildiğimiz için kendi kliniğimizde uyguluyoruz bu aşıyı. Türkiye'de çok fazla kullanım alanı yaygın değil."
- diyarbakır
- Lenfosit Aşısı
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