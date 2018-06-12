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Güher&Süher Pekinel, turnelerden albümlere uzanan pek çok başarılı işbirliğini gerçekleştirdiği İngiliz Oda Orkestrası ile 46. İstanbul Müzik Festivali’nin kapanışında bir kez daha bir araya geliyor. Konser saat 20.00’de Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium’da.