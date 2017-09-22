12 kişilik Real Madrid'i hakem fark etti

La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid'in sahasında Real Betis'e 1-0 yenildiği maçta oldukça ilginç bir an yaşandı.



Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, eflatun-beyazlıların teknik direktörü Zidane, mücadelenin 72. dakikasında Modric'i oyundan çıkararak Mayoral'ı sahaya sürmek istedi. 4. hakemin değişiklik tabelasını kaldırdığı sırada Mayoral oyuna girdi ancak Modric, fark etmediği için kenara gelmedi.



HAKEM UYARDI

Sahada 12 kişi futbolcusu olan Zidane'ı karşılaşmanın orta hakemi Lahoz uyardı ve Modric'in oyundan çıkmasını sağladı. Bu ilginç anın ardından mücadele kaldığı yerden devam ederken Real Madrid'in sahada 12 kişi kaldığı görüntü İspanyol basınında geniş yer buldu.

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