Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün açıkladığı taşerona kadro düzenlemesinin ardından binlerce taşeron işçisi, taşerona kadro detaylarını merak ediyor. Başbakan Binali Yıldırım taşerona kadro konusunda 12 maddeden bahsetmişti. Peki, taşeron işçiye kadroda 12 madde neler? Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu'da 52 günlük ikramiye müjdesi vermişti. Peki, bahsi geçen 52 günlük ikramiye nedir? İşte taşeron işçiye kadro detayları ve son gelişmeler...
TAŞERONA KADRODA 12 MADDE NEDİR?
Taşeron işçiye kadro konusu uzun zamandır gündemde. Hükümetin 2015 seçimlerinde taşeron işçinin kadroya alınması ile ilgili vaadinin ardından binlerce taşeron işçisi taşerona kadro haberlerini yakından takip etti. Merakla beklenen taşerona kadro düzenlemesi geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Taşeron işçilerin kafasına takılan soru ise önümüzdeki günlerde meclis gündemine gelecek olan 12 madde konusu. 12 madde konusunda resmi bir açıklama henüz yapılmazken, hükümet tarafından açıklanması beklenen taşerona kadro tasarısı öncesinde 12 maddenin ne olduğu, geçtiğimiz dönemlerde açıklanan maddelere göre tahmin öngörülebiliyor.
İŞTE TAŞERONA KADRODA 12 MADDE TAHMİNİ
1 - TAŞERON İŞÇİLERE KADRO KAÇ KİŞİYİ KAPSIYOR?
720 bin kişiyi kapsamaktadır.
2 - TAŞERON İŞÇİLER NASIL İSTİHDAM EDİLECEK?
Taşeron işçiler "Özel sözleşmeli personel" pozisyonunda istihdam edilecek.
3 - TAŞERON İŞÇİLERE KADRO SÖZLEŞMESİ KAÇ YILLIK YAPILACAK?
Taşeron işçilerin kadro sözleşmesi 3'er yıllık yapılacak.
4 - TAŞERON KADRO İÇİN SINAV YAPILACAK MI?
Kamuya geçişte sınav yapılacak.
5 - TAŞERON KADRO ŞARTLARI NELER?
Taşeron işçilerin kadroya alınması konusunda Devlet memurluğuna atanmak için gereken şartları taşıması gerekecek.
6- TAŞERONA KADRODA YAŞ SINIRI VAR MI?
Emekli aylığı almaya hak kazanmış taşeron işçi düzenlemeden yararlanamayacak.
7- TAŞERONDA 1 KASIM 2015 ŞARTI KALKTI MI? 1 KASIM 2015'DEN SONRA İŞE GİRENLER
1 Kasım 2015'den önce işe girmiş ve halen çalışıyor olması gerekecek. 1 Kasım'dan sonra işe giren taşeron işçiler kadrodan yararlanamayacak.
8- TAŞERON MAAŞLARI 2017 DEĞİŞECEK Mİ?
Mevcut ücreti üzerinden maaş alacak.
9- TAŞERON İŞÇİNİN POZİSYONUNDA DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?
Aynı işi yapmaya devam edecek.
10- TAŞERON KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?
Kamuda tam zamanlı çalışanlar düzenlemeden yararlanacak.
11- MALİ HAKLAR NASIL BELİRLENECEK?
Toplu sözleşmeyle belirlenecek.
12- TAŞERON PRİM HESABI NASIL YAPILACAK?
Kamuya geçtikten sonra emeklilik sisteminde 4/A kapsamında değerlendirilecek.
Kamuda 4/C statüsünde çalışanlar 4/B (sözleşmeli memur) kadrosuna alınacak. Bu statü değişikliğiyle 23 bine yakın çalışanın hem gelirleri artacak hem de özlük hakları genişleyecek.
TAŞERON İŞÇİLERE 52 GÜNLÜK İKRAMİYE MÜJDESİ
Kamu kurum ve kuruluşlarnda çalışan yaklaşık 850 bin taşeron işçisine kadro imkanı veren düzenlemenin ayrıntıları netleşiyor.
Taşeron işçiler önce çalıştıkları kurumlara kadroya geçmek istediklerine dair başvuracak. Başvuranlar yapacakları işle ilgili sınava tabi tutulacaklar, sınavda başarılı olanlar, güvenlik soruşturmasının ardından bulundukları işyerlerinde kadrolu çalışmaya başlayacak.
Kadroya kavuşacak işçilerin tayin hakkı bulunmazken, 52 günlük ilave ikramiye imkanı sayesinde 2 aylık ücretlerine yaklaşan fazladan kazançları olacak.
MEVSİMLİK İŞÇİLERE MÜJDE
Taşeron işçilerin yanı sıra mevsimlik olarak çalışan yaklaşık 25 bin kişiye de müjdeli haber verildi. Mevsimlik işçilerin halen en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri de 9 ay 29 güne kadar çıkartılabilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.