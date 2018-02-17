12 yaşında genç bir piyanist Nehir Özzengin. Bu sene Elele Avon Yılın Kadını Ödülleri’nde Güzel Sanatlar alanında “Yılın En Başarılısı” ödülünü kazandı. Aynı zamanda Uluslararası Ischia Piyano Yarışması’nda dünya ikincisi oldu. Başarıları bunlarla sınırlı değil. 5 yıla 5 ödül sığdırdı Nehir. Uluslararası Mozart Academy Piyano Yarışması’nda 2. ve 3.’lük, Belçika Uluslararası Cesar Frank Piyano Yarışması’nda 2.’lik ve Uluslararası Ischia Piyano Yarışması’nda 2.’lik ve son ödülü de Türkiye’de Yılın En Başarılısı ödülleri... Müziğe ailesinin teşvikiyle 4 buçuk yaşında başlamış. İzmir Türk Alman Kültür Eğitim Vakfı Okulları’nda 7. sınıf öğrencisi. Bir sporcu gibi yaşıyor. Zamanının yarısı okulda diğer yarısı da müzik çalışmalarıyla geçiyor. Yani ona boşuna ‘Notaların Prensesi’ demiyorlar. Kız çocuklarının erkeklerle eşit koşullarda yaşadığı, eğitim gördüğü bir dünya diliyor Nehir. HT Cumartesi'nden Ekin Türkantos'un röportajı...

Müzikle ilgilenmek tıpkı bir sporcu gibi disiplinli bir hayat gerektiriyor. Senin hayatını nasıl etkiledi?

Her gün okuldan geldikten sonra piyanomla egzersiz yapıyorum. Ayrıca sürekli teori ve solfej çalışıyorum. Enstrümanınızla ne kadar fazla vakit geçirirseniz, o kadar iyi oluyorsunuz. Bu nedenle müzik eğitimi bir gün bile çalışmamaya izin vermiyor.

Sana ‘Notaların Prensesi’ diyorlar, ne hissediyorsun?

Evet, insanların beni bu şekilde tanımlaması çok hoşuma gidiyor. İlginç olan da 10 yaşında Belçika’da yapılan Uluslararası Cesar Frank Piyano Yarışması’ndan dereceyle döndükten sonra insanların birçok yerde beni bu şekilde tanımlamaları oldu. Yani bu unvanı, beni takip ve takdir eden insanlar vermiş oldu.

Nehir, 5 yıla 4 uluslararası ödül sığdırdın. Uluslararası Mozart Academy Piyano Yarışması’nda 2.’lik ve 3.’lük, Belçika Uluslararası Cesar Frank Piyano Yarışması’nda 2.’lik ve Uluslararası Ischia Piyano Yarışması’nda 2.’lik ödüllerinin sahibi oldun. Bu ödüller sana nasıl hissettiriyor?

Aslında dört yıl üst üste katıldığım piyano yarışmalarında 4 yarışma derecesi kazandım. Bu yıl da Elele Avon Yılın Kadını Ödülleri’nde Güzel Sanatlar alanında “Yılın En Başarılısı” ödülünü kazanarak 5. ödülümü kazanmış oldum. Bu ödüller kendinizi harika hissetmenizi sağlıyor. Çünkü başarılı olabilmek için çok fazla emek ve zaman harcıyorum. Bu başarılar bana daha fazla çalışmak için büyük bir güç veriyor.

Bu yaşta bu başarıları bekliyor muydun?

Müzik eğitimimi 8 yıldır çok severek ve büyük bir özveriyle sürdürüyorum. İkinci yarışma derecemden sonra kendime “İstikrarlı çalışmalarına devam edersen bu başarıları sürekli hale getirebilirsin” dedim.

‘Tüm kız çocuklarının erkeklerle eşit koşullarda yaşadığı, eğitim gördüğü bir dünya diliyorum.’

Hayallerin neler?

Büyük hayallerim yok ama hedeflerim var. İleride hangi mesleği yaparsam yapayım çok iyi bir müzik eğitimi almak ve müziğin hayatımda hep olmasını istiyorum.

Çalmayı en sevdiğin eserler hangileri, favorilerin neler?

Frederic Chopin eserlerini öğrenirken ve çalarken büyük keyif alıyorum, Chopin eserleri bir müzisyen için çok sürprizli.

Türkiye’de birlikte bir konserde yer almak isteyeceğin bir sanatçı var mı?

Piyanist Juwa Yang ile bir dört el eseri piyanoda seslendirmek harika olurdu.

EN DEĞERLİ ŞEY MÜZİĞİ SEVMEK VE MÜZİKTEN ANLAMAK’

Müziğe ilgisi olan yaşıtların için neler önerirsin?

Bana göre en önemlisi müziği sevmek. Müziği sevsinler. Herkesin çok iyi bir müzisyen olması veya bir enstrümanı çok iyi çalması gerekmiyor. Ama bence en değerli şey müziği sevmek ve müzikten anlamak.

Bir sosyal sorumluluk filminde oynamışsın...

Evet. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın hazırladığı Kız Çocukları Erken Yaşta Evlendirilmesin ve Eğitim Hayatları Yarım Kalmasın Projesi’nde yer aldım. Film, kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmeyip eğitimlerine devam edebilmeleri ve destek olunduğu takdirde her şeyi başarabileceklerine inançlarını artırmak amacıyla hazırlandı. Spor, bilim, fizik, matematik, güzel sanatlar gibi farklı alanlarda uluslararası başarılar kazanmış 6 kız çocuğu olarak yer aldık. Başka kızlara ilham olmak gerçekten mutluluk verici.

Kız çocukları için bir mesaj istesem neler söylersin?

Bir kız çocuğu olarak ödülümü tüm kız çocuklarına ithaf etmiştim. Biz kızlar istersek her şeyi başarabiliriz, buna inanıyorum. Tüm kız çocuklarının erkeklerle eşit koşullarda yaşadığı, eğitim gördüğü bir dünya diliyorum.