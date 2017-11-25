12 yılın en büyük sınavını veren Merkel'den erken seçim açıklaması!

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasında yapılan koalisyon ön görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından erken seçim yapılmasına karşı çıktı.
Merkel, partisinin Mecklenburg-Vorpommern eyalet teşkilatının Kühlungsborn kentinde düzenlediği toplantıda, 24 Eylül’de yapılan genel seçimlerden sonra "Jamaika koalisyonu" olarak adlandırılan CDU/CSU, FDP ve Yeşilleri bir araya getirmenin zor olduğunun bilindiğini belirtti.
Ancak Sosyal Demokrat Partinin (SPD) hükümete katılmayacağını açıklamasının ardından "Jamaika koalisyonu"ndan başka bir seçenek olmadığına işaret eden Merkel, bu partilerle 4 hafta boyunca yapılan koalisyon ön görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığını anımsattı.
Şimdi ileriye bakmak gerektiğine ve her şeyin Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in elinde olduğuna işaret eden Merkel, Cumhurbaşkanı'nın bundan sonraki durumu görüşmek için gelecek hafta Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer, SPD lideri Martin Schulz ve kendisini davet etmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi.
Genel seçimlerden çıkan sonuçlarla bir şey yapamayarak insanların yeniden seçime gitmesini istemeyi doğru bulmadığını dile getiren Merkel, "Seçilen siyasetçilerin, vatandaşlardan aldığı görevi geri vererek ‘Ben bununla bir şey yapamadım, tekrar seçimini yap’ söylemelerini tamamen yanlış buluyorum." diye konuştu.
Merkel, 24 Eylül'de yapılan seçimden çıkan sonuçtan ders çıkarılması gerektiğini de kaydetti.
SPD ile görüşmeler yapmaya hazır olduğunu belirten Merkel, "Görüşmeler karşılıklı saygı temelinde yapılması gerekir." dedi.
Almanya'da son 4 yılda hükümette olan CDU/CSU-SPD koalisyonun önemli işler yaptığını savunan Merkel, SPD’nin seçim kampanyasında bunlara değinmemesini eleştirdi.
Almanya'da 18 Ekim'den sonra yaklaşık 4,5 hafta boyunca hükümeti kurmak amacıyla müzakereler yapan CDU/CSU, FDP ve Yeşiller arasındaki ön görüşmeler FDP'nin masadan kalkmasıyla başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de ülkedeki siyasi partilere çağrıda bulunarak koalisyon hükümetinin kurulması konusunda sorumluluktan kaçmamalarını istemiş ve parti lideriyle görüşmeye başlamıştı.
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