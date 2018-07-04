Habertürk Ankara'dan Çetiner Çetin'in haberine göre, diplomatik kaynaklardan alınan bilgide 15 Temmuz'a kadar ABD'li ve TSK'ya bağlı birliklerin Münbiç sınır hattı boyunca devriye görevlerini devam ettireceği öğrenilirken, Münbiç'in sivil ve siyasi yönetimine dair ABD'li ve Türk yetkililer Münbiç'teki kanaat önderleri ile görüşme trafiğini devam ettiriyor.
Kentin nüfus ve etnik mezhep durumu dikkate alınarak şekillendirilmesi istenen yeni kent konseyi için kimlerin yer alacağı konusunda Washington ve Ankara arasında pazarlıklar devam ediyor. Diğer taraftan en dikkat çekici nokta ise, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı terör örgütü YPG'nin Münbiç'ten çıkarılmasının ardından kentin güvenliğinin nasıl sağlanacağı konusu... Bu konuda da ABD'li ve Türk yetkililer önümüzdeki 10 gün içinde bir yol haritası belirleyecek. Yerel aşiretleri ve mezhep gruplarını dikkate alan bir güvenlik konsepti geliştirilmeye çalışılıyor.
Münbiç kent ve kırsal bölgesinde 7 farklı noktada terör örgütü YPG'nin çekilmesi öngörülüyor. Şu an takvimde 10 günlük bir gecikme öngörülse bile en geç 15 Ağustos'a kadar terör örgütünün Münbiç'teki 8 bin silahlı teröristin Haseki'ye sevk edilmesi planlanıyor.
Ağır silahların envanteri için ABD'li yetkililer bugün itibarıyla çalışmalarına başladılar. Münbiç'teki terör örgütü mensuplarının eline verilen ağır silahlar ve cephane ile ilgili Kobani'den ve Derik'ten gelen bir grup ABD'li askeri yetkili çalışmalarına başladı. Konuyla ilgili ABD'li askeri yetkililerin Türk istihbarat birimlerini de bilgilendirmesi bekleniyor.
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