Fransa'da hala faaliyette olan en eski modaevi Lanvin, Çinli şirketler grubu Fosun International'e satıldı. Lanvin'den yapılan yazılı açıklamada, şirket hisselerinin Fosun International'e satıldığı bildirildi.

1889 yılında kurulan 129 yıllık firmanın yüzde 25 azınlık hissesi ise İsviçreli Ralph Bartel'de kalmaya devam edecek. 2012 yılında 235 milyon euro ile satış rakamlarına zirveyi yakalayan şirketin performansı 2016 yılında 162 milyon euroya dek gerilemişti.

Fransız Lanvin ile ilgilenenler arasında İtalyan Valentino'nun sahibi olan Katarlı fon Mayhoola da bulunuyordu ancak rakam açıklanmasa da Çinlilerin daha agresif davrandığı belirtiliyor. Fosun ilk etapta Lanvin i çin 100 milyon euro civarında bir yatırım planlıyor.

ARSENAL'İ DE GİYDİRMİŞLERDİ

Yapılan açıklamada, Fosun'un, Lanvin modaevinin uzun dönemde yürürlüğe koymaya çalışacağı projeler için stratejik ortak olarak görüldüğü belirtilerek, Fosun'un şirketi satın almasında Lanvin'in dünya çapında ve Avrupa piyasasında sahip olduğu tecrübenin etkili olduğu kaydedildi.

Jeanne Lanvin tarafından 1889'da Paris'te kurulan modaevi, kadın, erkek ve çocuklara yönelik giyim, ayakkabı, aksesuar ve parfüm üretiyor. Lanvin geçtiğimiz yıllarda Arsenal futbol takımını da giydirmişti.

Lanvin'in son dönemde "büyük" mali krizde olduğu belirtilirken, resmi bilançosuna göre Lanvin'in 2016'yı 20,3 milyon avro zararla kapattığı kaydedildi.

Fosun International, 2015'te turistik geziler ve tatil köyleri işletmecisi Club Med'i satın almıştı