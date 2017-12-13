Dün 12 Aralık altın fiyatlarındaki durum Merkez Bankası’nın “faiz” açıklamasından sonra borsa yükselişe geçerken, dolar ve altın piyasasında düşüş gözlerden kaçmadı. Peki dün çeyrek ve gram altın ne kadardı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Cuma günü yayımlanan Finansal Yatırım Araçlarının Kasım Ayı Getiri Oranlarını inceleyen rapora göre, Kasım ayında en yüksek aylık reel getiriyi külçe altın sağladı. Külçe altın, Kasım ayında yatırımcısına, Yurt içi üretici fiyat endeksine (Yİ-ÜFE) göre %3,95, tüketici fiyat endeksine (TÜFE) göre ise %4,49 reel getiri sağladı.

12 Aralık altın ayar fiyatları

Gram altın alış 151.43 TL satış 152.75 TL

Çeyrek altın 247.37 TL satış 252.40 TL

Cumhuriyet altını alış 1018.04 TL satış 1028.33 TL

Tam altın alış 999.48 TL satış 1009.68 TL

Yarım altın alış 494.90 TL satış 505.00 TL

22 ayar bilezik alış 138.55 TL satış 139.95 TL

14 ayar altın alış 88.50 TL satış 89.40 TL

18 ayar altın alış 113.47 satış 114.62.36 TL

FAİZ İÇİN YENİ ÖNGÖRÜ

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Finansal Piyasalar Strateji Müdürü Erkin Işık yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın, PPK toplantısında Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faizini 75 baz puan artırarak yüzde 13'e yükselteceği, faiz koridorunun üst bandını da 50 baz puanlık artışla yüzde 9,75'e çekebileceği öngörüsünde bulundu.

Işık, "Bunun yanında 21 Kasım'da durdurduğu gecelik vadede (O/N) repo imkanına tekrar sınırlı miktarda başlanmasını ve bu doğrultuda da ortalama fonlama faizinin yüzde 12,75 seviyesinde oluşmasını bekliyoruz" dedi.

Bu faiz oranlarının yüzde 13 civarında olan mevcut enflasyon oranı dikkate alındığında, para politikası duruşunun çok sıkı olarak algılanmayacağını ancak gelecek aylarda kurda ek bir yükseliş olmaması durumunda yüzde 10 seviyesine doğru düşüş görülebileceğini ifade eden Işık, "Merkez Bankası'nın bu süreçte faiz oranlarını yüksek sabit tutmasını ve bu doğrultuda da reel faiz oranının yükselmesini öngörmekteyiz. Ancak bu olduktan sonra Merkez Bankası'nın duruşu sıkı olarak algılanacak ve enflasyon üzerinde olumlu etkisi gözlenmeye başlayabilecektir" diye konuştu.

TÜİK RAPORU

Raporda diğer yatırım araçlarının Kasım ayı reel getiri oranları, Yİ-ÜFE ’ye göre, Amerikan Doları %3,73, Euro %3,57 reel getiri sağlarken, BIST 100 endeksi %0,42, mevduat faizi %1,12 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) %4,39 kaybettirdi. TÜFE ’ye göre ise Amerikan Doları %4,28, Euro %4,11, BIST 100 endeksi %0,10 reel getiri sağlarken, mevduat faizi %0,60 ve DİBS %3,89 yatırımcısına kaybettirdi.

Üç aylık değerlendirmeye göre Külçe altın; Yİ-ÜFE’ye göre %6,51, TÜFE’ye göre %6,24 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlarken; DİBS, Yİ-ÜFE’ye göre %6,50, TÜFE’ye göre ise %6,73 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre Euro; Yİ-ÜFE ’ye göre %9,66, TÜFE ’ye göre ise %10,74 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlarken. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ’ye göre %5,92, TÜFE ’ye göre ise %5,00 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede ise yüksek reel getiriyi BIST 100 Endeksi sağladı; Yİ-ÜFE ’ye göre %21,95, TÜFE ’ye göre ise %26,62 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlarken, DİBS Yİ-ÜFE ’ye göre %11,13, TÜFE ’ye göre ise %7,74 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

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