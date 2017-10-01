Avrupa Komisyonu’nun, 2016 yılında yapılan Türkiye- Avrupa Birliği (AB) sığınmacı anlaşmasıyla ilgili 7’nci raporu yayımlandı. Gazete Habertürk'ten Bahar Bakır'ın haberine göre raporda, yasadışı mülteci göçü ve Türkiye’nin mücadelesiyle ilgili önemli veriler yer aldı. Rapordaki tespitler şöyle:
GÜNLÜK 93 KİŞİ: 9 Haziran-31 Ağustos 2017 tarihleri arasında Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalışan mülteci sayısı günde ortalama 93 kişiye indi.
113 KİŞİ ÖLDÜ: Türkiye-AB anlaşmasından önce 1150 kişinin Ege’de öldüğü veya kaybolduğu rapor edilirken, anlaşmadan sonra bu sayı 113’e indi.
9 BİNİN ALTINDA KALDI: 8 bin 834 Suriyeli, bire bir formülü kapsamında Türkiye’den alınıp 15 AB ülkesine yerleştirildi. 13 AB ülkesiyse Türkiye’den sığınmacı almadı. Bu ülkeler arasında Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Çek Cumhuriyeti, Danimarka ve İngiltere gibi ülkeler yer aldı.
1896 KİŞİ TÜRKİYE’YE: Yunanistan’dan Türkiye’ye gönderilen Suriyeli ve diğer mültecilerin sayısı ise 1896 oldu.
3 AYDA 1600 KİŞİ: 9 Haziran-3 Eylül tarihleri arasında İtalya’dan Türkiye’ye 23 botla gelmeye çalışan 1363 sığınmacı ile Kıbrıs’tan Türkiye’ye 2 botla gelmeye çalışan 228 sığınmacı yakalandı.
838 MİLYON EURO: 2016-2017 döneminde AB’nin Türkiye’ye vereceği 3 milyar Euro’nun 1 milyar 664 milyon Euro’luk bölümü 48 ayrı proje için tahsis edildi. Bunun 838 milyon Euro’su Türkiye’ye gönderildi.
13 BİN 372GÖÇMEN ADALARDA: Şu an Yunan adalarında 13 bin 372 sığınmacı bulunuyor.
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