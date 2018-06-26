Kuzey Afrika ülkesi Cezayir’in sınırları içinde göçmen akınını durdurmak için aldığı acımasız tedbirler tepki çekiyor. AP’nin haberine göre Sahra altı Afrika ülkelerinden Avrupa’ya ulaşmak için yola çıkan ancak Cezayir’de yakalanan yaklaşık 13 bin kaçak göçmen, çölde ölüme terk ediliyor. Aralarında çok sayıda hamile kadın ve çocuğun da olduğu göçmenler 48 derece sıcaklıkta silah zoruyla yürümeye zorlanıyor. Göçmenlere su ve yiyecek de verilmiyor. Şanslı olanlar güneydeki Nijer sınırını bulup geçebiliyor. Diğerlerinin ise tek şansı, Birleşmiş Milletler görevlilerinin onları bulup yardım ulaştırması.

Gazete Habertürk'ün haberine göre BM’nin kurtardığı göçmenler yanlarındaki çok sayıdaki göçmenin Sahra Çölü’nde yolunu kaybettiğini anlattı. Hamile olan ve yolda bir oğlunu yitiren Liberyalı Janet Kamara, “Onlarca kadın ve erkek cesedi gördüm. Çoğu kimse doğru yolu bilmiyor” dedi.

Cezayir, Avrupa Birliği’nin yasadışı göçmen akınının durdurulması yönündeki baskılardan ötürü geçen yıldan beri göçmenlere karşı tedbirlerini katılaştırdı.