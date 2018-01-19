ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 13 çocuğunu ev hapsinde tutarak işkence eden, tüm dünyanın konuştuğu 56 yaşındaki David Turpin ile 49 yaşındaki eşi Louis Turpin, 'işkence, istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından perşembe günü ön duruşma için hakim karşısına çıktı, çıkarıldıkları ilk mahkemede haklarındaki tüm iddiaları reddetti.

Kaliforniya'da, yaşları 2 ile 29 arasında değişen 13 kardeşin bazılarının yataklara zincirlenmiş ne ne kadar zamandır böyle yaşamaya mahkum bırakıldıkları bilinmeyen korkunç olay, 17 yaşındaki kızın evden kaçmayı başararak polise ihbar etmesiyle ortaya çıkmıştı.

13 kardeşin kötü beslenmeden dolayı yaşlarının çok daha altında göründüğü belirtilmiş, ciddi boyutta gıda yetersizliğine maruz bırakıldıkları, Özellikle kalori yetmezliğine bağlı olarak kas kaybının olduğunu, kardeşlerden 12 yaşında olanının 7 yaşında bir çocuğun kilosunda, 29 yaşındaki kadının da 37 kilogram ağırlığında olduğu ifade edilmiş, iddianamede David Turpin'in kız çocuklarından birine cinsel istismarda bulunduğu da yazılmıştı.

Kurtulan kardeşler hastanede tedavi altına alınırken, Turpin çifti, çıkarıldıkları ilk mahkemede haklarındaki tüm iddiaları reddetti.

Turpin çiftinin avukatı David Macher, "Bay Turpin için güçlü bir savunma hazırlıyoruz. Bay Zimel'in de söylediği gibi, dava mahkemede görülecek. Medyada değil" dedi. Tutuklu yargılanan çift, 94 yıldan ömür boyu hapis cezası ile karşı karşıya.

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