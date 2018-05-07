Diyarbakır'da baba mesleği hindi besiciliği yapan 29 yaşındaki Mehmet Müslüm Atmaca, kırsalda genelde gelir elde etmek amacıyla hindi yetiştiriciliği yapan dar gelirli ailelerin daha önce Balıkesir, Bolu ve İzmir başta olmak üzere çeşitli illerden temin ettiği hindi palazının yörede üretilmesi için tesis kurmaya karar verdi.
Atmaca, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde hindi yetiştiriciliğinin yoğun olması dolayısıyla işletmeyi kurduğunu söyledi.
Yıllık 4 milyon 800 bin kapasiteli
Çalışmaları sonucunda yaklaşık 5 milyon lira yatırımla Sur ilçesinde yıllık 4 milyon 800 bin kapasiteli tesis kuran Atmaca, ilk etapta aylık 20 bin hindi yavrusu üretimine başladı. Kısa sürede hindi palazı üretimini yıllık 1 milyon 200 bine çıkaran Atmaca, gelecek yıl Ortadoğu ülkelerine ihracatı hedefliyor.
Talebin artması durumunda üretim arttıracak kapasiteye sahip olduklarını vurgulayan Atmaca, "Doğu ve Güneydoğu'daki bütün illere gönderiyoruz ancak en çok Diyarbakır ve Hakkari'ye satış yapıyoruz. Bunun yanı sıra Mersin, Adana ve Hatay'daki üreticilerin siparişlerini de karşılıyoruz. Gelecek yıl inşallah ihracata da başlayacağız. İhracat için gerekli hazırlığımızı yaptık." diye konuştu.
Bölgede uygun şartlara sahip olmayan ve "merdiven altı" olarak tabir edilen mekanlarda üretilen hindi palazı ile batı illerinden uzun yolculuğun ardından getirilen hindi yavrularında büyük oranda kayıp yaşandığını, bu nedenle de yöredeki besicilerin zarar ettiğini işaret eden Atmaca, şöyle devam etti:
"Bizden önce merdiven altı yapılan üretimden dolayı hindici üreticilerinden büyük zarar edenler oldu çünkü üretilen yavruların hiçbiri sağlık işlemine tabi tutulmadan yetiştiriciye teslim ediliyor.
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