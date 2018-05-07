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Diyarbakır'da baba mesleği hindi besiciliği yapan 29 yaşındaki Mehmet Müslüm Atmaca, kırsalda genelde gelir elde etmek amacıyla hindi yetiştiriciliği yapan dar gelirli ailelerin daha önce Balıkesir, Bolu ve İzmir başta olmak üzere çeşitli illerden temin ettiği hindi palazının yörede üretilmesi için tesis kurmaya karar verdi.

Atmaca, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde hindi yetiştiriciliğinin yoğun olması dolayısıyla işletmeyi kurduğunu söyledi.