İtalya merkezli Aurora tarafından üretilen Aurora Diamante model kalem 1.3 milyon dolarlık (yaklaşık 5 milyon TL) fiyatıyla dudak uçuklatıyor.

Gazete Habertürk'teki habere göre; dünyanın en pahalı dolma kaleminin üzerinde yaklaşık 2 bin adet pırlanta taş bulunuyor. Her yıl ancak birkaç tane üretilen Diamante, devlet başkanları ve büyük şirket sahiplerinin gözdesi. ABD eski Başkanı Barack Obama’nın bu kalemlerden bir tanesine sahip olduğu biliniyordu.

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