Bursa'nın Karacabey İlçesi Uluabat Gölü’nde, Eskikaraağaç Köyü’nden 2 kilometre açıktaki 45 dönümlük ada, sahibi Nedim Bulut tarafından satılığa çıkarıldı. Bulut, yaklaşık 500 zeytin ağacının bulunduğu adaya 13 milyon TL değer biçti. 80 yıldır Bulut Ailesi’ne ait olan adaya çok sayıda talipli çıktı ancak fiyat yüksek geldi.

Adayı çok sevdiklerini, ancak ilgilenemedikleri için satmak istediklerini söyleyen Nedim Bulut, “Çok isteyen, çok soran oluyor, en son 9 milyon liralık bir teklifi reddettik. İmar izniyle ilgili net bir bilgim yok. Sanırım burası tahta yapılardan çay bahçesi gibi, turizm amaçlı kullanılabilir” dedi.

‘BUNGALOV YAPILABİLİR’

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Burası Ramsar Sözleşmesi kapsamında olan bir yer. Aile tarafından yıllardır satılığa çıkarılır. Ekolojik ürün yetiştirilmesi, büyük ve küçükbaş hayvan bakılması için uygun bir yer. Bina yapılmasına ise izin yok. Bungalov tarzı yapı yapılmasına izin verilebilir” diye konuştu.

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