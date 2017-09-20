13. Olağanüstü UEFA Kongresi yapıldı

Bu yıl 13. kez düzenlenen UEFA Kongresi İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşti. Kongrede, 2018 Dünya Kupası Organizasyon Komitesi Genel Direktörü Alexey Sorokin, 2021 yılına kadar FIFA Konseyi'nin Avrupa üyeliğine seçildi. Ayrıca Avrupa Kulüpler Birliği temsilcilerinden Andrea Agnelli (Juventus FC/İtalya) ile Ivan Gazidis (Arsenal FC/İngiltere) 4 yıllığına UEFA Yönetim Kurulu üyesi oldu.

Kongrede, UEFA statülerindeki değişiklikler kabul edildi.