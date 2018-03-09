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“Avrupa pazarında da ürünlerimiz meyve cipsi olarak tüketiliyor. Ayrıca ülkemizde kurutulmuş bu ürünlerimiz komposto yapımında kullanılıyor. Kurutulmuş elma zaten Türk mutfağımızın geleneksel vazgeçilmezidir. Yine kurutulmuş armut ve benzeri meyveler mutfaklarımızda sık bulunur. Bunları da halkımız çeşitli şekilde değerlendiriyor.”