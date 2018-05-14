Alınan bilgiye göre, Bolu Belediyesi'nde çalışan Ayten Koçyiğit, yaklaşık 35 yıl önce annesi ile gittiği patates tarlasında günübirlik çalıştıktan sonra kazandığı parayı kaybetti.

Koçyiğit'i arayan R.B. isimli kadın, kaybettiği parasını kendisinin aldığını ve pişmanlık duyduğunu dile getirdi. Bolu'ya gelerek Koçyiğit'i ziyaret eden R.B, yanında getirdiği 700 lirayı vererek helallik istedi. Koçyiğit ise paranın bir kısmını iade ederek hakkını helal ettiğini söyledi.

Koçyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, 35 yıl önce patates tarlalarına yevmiyeci olarak işe gittiğini belirterek, 7 günlük kazancını traktörün üzerinden inerken düşürdüğünü belirtti.

Parasını kaybettiği için çok üzüldüğünü ve bir hafta ağladığını anlatan Koçyiğit, "Bir kadın eski oturduğumuz mahallede babamın yanına gelmiş. Evlenmeden önceki mahalleme. Burada bir Ayten vardı, ben onunla görüşeceğim demiş. Sonra babam bana haber verdi. Babam, telefon numarasını almış ve ben o numaradan kadını aradım." diye konuştu.

Telefon konuşmasının ardından kadınla buluştuklarını anlatan Koçyiğit, R.B'nin düşen parayı aldıktan sonra vicdanen hep huzursuzluk yaşadığını, umreye gitmeden önce helalleşmek istediğini ifade ettiğini belirtti.

Koçyiğit konuşmasına şöyle devam etti:

"Parayı güncel durumlarla yeniden hesaplayarak 700 lira getirmiş. Parayı getirince ben de çok mutlu oldum. Alın teriyle kazanılan para, eninde sonunda geri dönüyormuş. Bu yüzden çok sevindim. Ben de paranın bir kısmını iade ederek hakkımı helal ettim."

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