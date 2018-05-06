Olay, bugün 09.30 sıralarında Piri Reis Mahallesi Piri Reis Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. A. G., arkadaşlarıyla okulun bahçesinde oynadığı sırada belirlenemeyen nedenle yanlarına gelen grubun içindeki bir çocuğun bıçaklı saldırısı uğradı. Sol bacağından yaralanan G., kanlar içinde yere yığıldı.



Bunun üzerine arkadaşları polis ve sağlık görevlilerini çağırdı. G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hafta sonu nedeniyle bahçe kapısının kilitli olması üzerine, sedyeyle bahçe duvarı üzerinden geçirilerek ambulansa alındı.



Bu sırada oğlunun bıçaklandığını duyup gelen ve sinir geçiren anne P. G., çevredekiler tarafından sakinleştirildi. Yaralı G., ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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