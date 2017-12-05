13 yaşından küçük çocuklara Facebook

Çocuklar kaç yaşından itibaren sosyal medya hesabına sahip olmalı?
Aslında Facebook'a sadece 13 yaş ve üzerindekilerin üye olmasına izin veriliyor. Ancak bunu önleme yöntemleri etkin değil ve 20 milyondan fazla 13 yaşından küçük çocuğun Facebook hesapları olduğu düşünülüyor.
Facebook da bunun üzerine 13 yaşından küçük çocuklara yönelik ilk ilk uygulamasını piyasaya sürdü. Uygulamanın kullanılabilmesi için anne ve babaların onayı gerekiyor ve şirket bu uygulamadan elde edilecek verilerin reklam için kullanılmayacağına söz verdi.
Messenger Kids, Facebook'un mesaj uygalamasının daha basit ve kapalı bir versiyonu.
Messenger Kids'in Ürün Müdürü Loren Cheng "Anne ve babalar giderek artan oranda çocuklarının tablet ve akıllı telefon kullanmasına izin veriyor. Ancak aynı zamanda hangi uygulamaların onlara uygun olduğu konusunda kaygıları var. Araştırmalarımız, ebeveynlerle görüşmelerimiz ve uzmanların yönlendirmesi sonucu böyle bir uygulama geliştirdik" dedi.
Messenger Kids uygulamasında iki çocuğun birbirleriyle arkadaş olabilmesi için her iki çocuğun anne ve babasının onayı gerekiyor. Bu onayın ardından iki arkadaş birbirleriyle canlı video sohbeti yapabiliyor, resim ve mesaj gönderebiliyor.
Ayrıca çocukların kendilerini ifade edebilmesi için için özel oluşturulmuş bir GIF, etiket, maske kütüphanesi olacak.
Onaylanan yetişkinler de çocuklarla iletişim kurabilecek ancak yetişkinler kendilerine gelen meseajları Facebook Messenger uygulaması üzerinden alacaklar.
Tabii ki Messenger Kids veri de toplayacak. Çocuğun adı, mesajların içeriği ve uygulamanın nasıl kullanıldığına dair raporlar kaydedilecek.
Facebook bu bilgileri, ABD'deki Çocukların İnternet üzerindeki Mahremiyetinin yasasına uygun hareket eden üçünü taraflarla paylaşabilecek.
Facebook bu verilerin hiçbir şekilde yetişkinler için Facebook'u "güçlendirmek" için kullanılmayacağına söz verdi.
Facebook, uygulamanın kaydolan çocukların yaşını otomatik olarak bilmeyeceğini ve yeterince büyüdüklerinde normal Facebook'a geçmelerinin istenmeyeceğini belirtti.
Çocuk Facebook'a geçkmek isterse bu yepyeni bir hesap olacak ve Messenger Kids'deki veriler taşınmayacak.
Messenger Kids başta sadece ABD'de, Apple'ın işletim sistemi IOS'ta olacak.
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