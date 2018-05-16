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Ömer Gökçe de 130 yıl sonra evlerinden çıkan ilk gelinin kendi kızı olduğunu ve gurur duyduğunu dile getirerek, "En son dedemin babasının kız kardeşi bu evden gelin çıkmış. Mutluyuz, sevinçliyiz, güzel bir duygu." diye konuştu.