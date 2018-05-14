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Çarşamba günü Mars Kova burcuna geçiyor. Hareketleneceksiniz. Amaçlarınız ve yapacaklarınız doğrultusunda, özgürlüğünüzü düşünerek atacağınız adımlar bu dönemde biraz bencilce algılanabilir ama yaşadıklarınız göz önünde bulundurulursa bunu yapmanız kesinlikle kaçınılmaz. Yine yakın çevrenizin yaşadığı sıkıntıların bu dönem ve sonrasında azaldığını görebilirsiniz. Yine bu Çarşamba ev ortamlarınızda ve aile ilişkilerinizde kazalara, sorunlara açık olacaksınız. Enerjinizi kontrol etmeye çalışın.