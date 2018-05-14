14-20 Mayıs haftalık burç yorumlarınız! Bu hafta burçları neler bekliyor?
14.05.2018 - 09:48 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Bu hafta hangi burcu neler bekliyor? Hande Kazanova 14-20 Mayıs haftası burçları yorumladı. Haftalık burç yorumlarında 15 Mayıs'ta gerçekleşecek Yeniay öne çıkıyor. İşte burçların bir haftalık durumu...
1
1|79
KOÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftanıza kafanızda yarın kalan çözümlerle, konuşmalarla başlayabilirsiniz sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Zevklerinizi, size keyif veren konuları düşünecek ve yeni kararlar almaya hazır olacaksınız. İşinizde gücünüzde duygusal bütünlüğünüz yüksek olacak.
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2
2|79
Salı günü Boğa burcunda bir Yeniay oluşuyor. Bu Yeniay, parasal başlangıç ve kararlarınızı uygulamak için biçilmiş kaftan olabilir. Yatırım yapacaksanız, önemli eşyalar alacaksanız, para harcayacak veya parasal girişimde bulunacaksanız bu Yeniay ve sonrası 15 gün hareket etmelisiniz. Yalnız bu dönemde düşüncesiz ve bodoslama atılan adımlar sizi zorlayabilir o yüzden yatırımlarınızı, yapacaklarınızı dikkatlice gözden geçirin.
3
3|79
Yine Salı günü Uranüs para alanlarınıza geçecek. Önünüzdeki 7 yıl boyunca Uranüs para kazanımlarınızı, yatırımlarınızı hareketlendirebilir. Elinize bu tarih sonrasında büyük paralar geçebilir veya anlık kayıplar yaşayabilirsiniz. Hobi olarak başlayan ana işinizin dışındaki uğraşılarınızdan, çevrenizden, takım çalışmalarından para kazanmanız mümkün. Farklı ve değişik olan her şeye kapınızı açmalısınız.
4
4|79
Çarşamba günü Mars Kova burcuna geçiyor. Enerjinizi sosyal çevrenize harcayacaksınız. Takım çalışmalarınıza, gruplara yönelik işlerinize, organizasyonlar, davetlere yönelik adımlarınıza harcayacağınız enerjiniz yüksek olabilir.
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5
5|79
Sosyal çevrenizi organize edebilirsiniz ama bazı arkadaşlarınızla aranızda sürtüşmelerde oluşabilir. Parasal işlerinize ve bu alanda vereceğiniz anlık tepkilere Çarşamba ve Perşembe günleri dikkat edin.
6
6|79
Cuma günü maddi konularda kafanızda oluşturduğunuz, plan yaptığınız konuları uygulamaya koyabilirsiniz. İş hayatınızdaki sorumluluklarınızın iyi gittiğini görebilir, uzun soluklu anlaşmalar ve görüşmeler içine girebilirsiniz.
7
7|79
Cumartesi günü itibarıyla aile ilişkilerinizi kuvvetlendireceksiniz. Vaktinizin çoğunu evinizde harcayabilir, misafir ağırlayabilirsiniz. Evinizde değişim yapmak istediğiniz konularla uğraşabilirsiniz. Boya, badana, tadilat, tamirat için uygun zamanlar.
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8
8|79
BOĞA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Önemli gelişmelerle haftanız başlıyor sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Hayatınıza dair uygulamak istediğiniz birçok alan olabilir. Kafanızdaki planları uygulamak için Salı günü oluşacak Yeniay'ı beklemeli, bu Pazartesi tamamlamanız gereken işlerinizi halletmelisiniz.
9
9|79
Salı günü sizin burcunuzda bir Yeniay oluşuyor. Bu Yeniay, hayatınızla ilgili önemli adımları başlatmak adına kullanmanız gereken Yeniay'lardan.
10
10|79
Önemli girişimlerinizi, başlangıçlarınızı, kafanızdaki planları şartları çok fazla zorlamadan devreye koyabilirsiniz. Hızlı adımlar, düşüncesiz girişimlerden uzak durmalı, enerjinizi kontrol ederek, sakin ve esnek olarak planlarınızı uygulamalısınız.
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11
11|79
Yine Salı günü itibarıyla Kasım ayına kadar Uranüs sizin burcunuza geçiyor. Hayatınızda önemli değişimlere, sürpriz olaylara açık olacağınız, dış dünyayla olan ilişkilerinizde değişimler yaşayacağınız bir döneme merhaba demelisiniz. Süregelen eski paternlerin değişeceği, eskisinden daha farklı davranacağınız, başkalarından sık sık sen değiştin sözleri duyacağınız bir döngüye giriyorsunuz.
12
12|79
Yeni maceralar, yeni keşifler yapmak için oldukça heyecanlı bir süreç olabilir. Ama esnek olmak, gelen değişimlere direnmemek bu süreçte yapmanız gerekenlerin başında geliyor. Bu etkiden ilk olarak ilk 5 derece yükselen Boğalar, 21-22-23-24 Nisan doğumlu Boğalar etkilenecek.
13
13|79
Çarşamba günü itibarıyla enerjinizi kariyerinize ve iş hayatınıza çevireceksiniz. Toplum önü mücadeleleriniz, uğraşılarınız artarken, önemli takım çalışmaları, toplumsal olaylar daha fazla ilginizi çekebilir.
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14
14|79
Özgürlüğünüze düşkün olacağınız için üstlerinizle olan bağlantınıza göz önünde olacağınız ortamlarda dikkat etmelisiniz. Yine bu tarihte eşinizin ailesiyle bazı sürtüşmelere, sıkıntı ve sorunlara açık olabilirsiniz.
15
15|79
Cuma günü geleceğinizle ilgili konularda aldığınız sorumlulukların hayatınıza olumlu bir şekilde yansıdığını görebilirsiniz. Karşınıza uzun soluklu ve kalıcı fırsatlar gelebilir ve siz bu fırsatları değerlendirmek üzere harekete geçeceksiniz.
16
16|79
Cumartesi günü itibarıyla yakın çevrenizle olan bağlarınız güçleniyor. Akraba, kardeşler, kuzenleriniz, yakın dostlarınızla olan ilişkilerinizde anaç, korumacı yönlerinizi ortaya koyabilirsiniz. Yine iletişim, satış, reklam, pazarlama, bilişim, teknoloji, lojistik, kısa vadeli yolculuklara dayalı işleriniz varsa bu işlerinizde önemli ilişkilerle güzel şanslarla karşılaşabilirsiniz.
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17
17|79
İKİZLER BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftanız geçmişte kafanıza takılan belki de şimdiye kadar ciddiye almadığınız ama artık fark ettiğiniz konularla başlıyor sevgili İkizler ve yükselen İkizler. İşlerinizi düzene koymak için istek duyacaksınız. Bu konuların başında ortak parasal alanlarınız gelebilir. Bu pazartesi gizli konuşmalar içine girebilirsiniz.
18
18|79
Salı günü kadersel alanınızda bir yeniay oluşuyor. Bu Yeniay bilinçaltı temizliği yapmak, kötü alışanlıklarınızdan kurtulmak, psikolojik yardım almak anlamında faydalı bir yeniay. Onun dışında dünyevi konularda harekete geçmemelisiniz. Büyük girişimleriniz varsa önemli kararlardan ve başlangıçlardan uzak durun.
19
19|79
Salı günü Uranüs Boğa burcuna geçiyor. Şimdilik Kasım ayına kadar beklenmedik ani olaylar çevrenizi, sizi ve alışkanlıklarınızı birden değiştirmenize neden olabilir. Psikoterapi, psikoloji, yaşam koçluğu, değişik konu ve olaylar, astroloji ve davranış bilimi gibi konular kendinizi anlamanıza yardımcı olabilir. Aniden hayatın bilinmeyen ve gizli alanlarıyla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Bilincinizin açıldığını, artık daha fazla maneviyatı hayatınızın içinde barındırmak istediğinizi fark edebilirsiniz. Siz fark etmeseniz bile yaşayacağınız olaylar, bilinçaltınızı harekete geçirecek.
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20
20|79
Çarşamba günü Mars Kova burcuna geçiyor. Enerjinizi dış ortamlara, seyahatlere, yabancılarla yapılacak olan işlere, yurtdışı kontaklarına harcayacaksınız. Hukuki meselelerde mücadeleleriniz artabilir. Önemli seyahatlerinizde bazı sorunlar oluşabilir. Bu alanlarda vereceğiniz demokratik mücadelelere ve uğraşılara önem vereceksiniz. Enerjinizi bu tarihte iyi kontrol etmeye bakın. Yurtdışında veya seyahatlerde bazı sorunlara açık olacaksınız.
21
21|79
Cuma günü geri plandan yürüttüğünüz işlerinizde hayat sizi destekleyecek. Başkalarının parasal sorumluluklarının manevi konularda sizi güçlendirdiğini, hayatınıza olumlu yansıdığını görebilirsiniz.
22
22|79
Cumartesi günü itibarıyla maddi konularda ilişkilerinize odaklanacaksınız. Bu döngüde kuracağınız ilişkiler size iyi kazandırabilir. Para kazanma beceriniz artarken, ailenize ve sevdiklerinize yapacağınız harcamalarınız da hızlanabilir.
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23
23|79
YENGEÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu hafta fikirleriniz, idealleriniz vizyonunuz önem kazanıyor sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Arkadaşlarınızla yapılacak konuşmalar harekete geçme ve işlerinizi toparlama ihtiyacınızı hızlandırabilir. İşlerinizi toparlayın ama önemli adımlarınız için Salı günü oluşacak Yeniay'dan sonra harekete geçin.
24
24|79
Salı günü Boğa burcunda oluşan Yeniay’da takım çalışmalarınızı, gelecek planlarınızı devreye sokabilirsiniz. Sosyal çevrenizle beraber yapılacak önemli işleriniz için adımlar atabilirsiniz. Önemli iş açılımlarınızı bu tarihten sonraki dönemde yapmaya çalışın. Yine çevrenizle beraber yapacağınız işlerinizde manipülasyona, yönlendirilmelere dikkat edin, gözü kapalı girişilen işlerinizde sorunlar karşınıza gelebilir. Sakin, hesaplı adımlar sizi destekleyecek.
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25|79
Yine Salı günü Uranüs Boğa burcuna geçiyor. Arkadaş ve sosyal çevreniz değişmeye başlayacak, yeni ve farklı ortamları sevecek, olayları farklı gözlerle görmeye başlayacaksınız. Yine 7 yıllık bu dönemde değişik ve farklı arkadaşlıklar edinebilirsiniz.
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26
26|79
Bu etkiyi Kasım ayına kadar üzerinizde hissedeceksiniz sevgili Yengeçler. 21-21-23-24 Haziran doğumlu Yengeçseniz, hayata esnek yaklaşımlarınız size kazandırabilir. Değişimi sevecek, isteyecek ve hayatınızı yönlendirebileceksiniz.
27
27|79
Çarşamba günü Mars Kova burcuna geçiyor. Enerjinizi ortak parasal konularda harcamaya başlıyorsunuz. Ortak borçlarınızda, ödemelerinizde girişken olabilirsiniz ama bu mücadele etmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Tehlikeli yerlerden uzak durun. Sosyal ortamlarınızda parasal konularda çabuk tepki vermeye ve risk almaya yatkın olabilirsiniz. Bu dönemde bir arkadaşınızın başına zor bir durum gelebilir.
28
28|79
Cuma günü sosyal çevrenizde, arkadaşlarınızla olan konuşmalarınızda önemli destekler göreceksiniz. Ortaklaşa işlerinizin ve ilişkilerinizin sorumluluklarını üstlenmeniz, iş ve gelecek alanlarınızda sözü dinlenir olmanızı, güvenilirliğinizi artırmanıza yarayabilir.
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29
29|79
Cumartesi günü itibarıyla kendinizi, ailenizi ve çevrenizi seveceksiniz. Görüntünüzü değiştirmek isteyebilir, fiziki görüntünüzde yapacağınız ufak tefek değişikliklerle yolunuzda ilerleyebilirsiniz. Kendinizi ve yapacaklarınızı önemseyeceğiniz bir dönem. Alışveriş yapmak, görüntünüzü yenilemek önem kazanıyor.
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30|79
ASLAN BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Kariyer ve iş alanlarınızda konuşmalarınız artarken bu hafta başında sorumluluklarınız size kolay gelecek ve hemen halledeceksiniz sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Bu aralar kafanızda bir sürü fikriniz olabilir. Bu hafta Salı günü oluşacak yeniay ve sonrasında kararlarınız üzerine harekete geçebilirsiniz.
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31|79
Salı günü Boğa burcunda oluşan yeniay kariyerinizde çizeceğiniz yeni rotalar, atılımlarınız için güzel bir yeniay. İş ve kariyer atılımlarınız için bu yeniayı kullanabilirsiniz. Yine de önemli başlangıçlarınız ve işlerinizde düşüncesiz, hayalperest adımlarla girişimde bulunmamaya çalışın. Sakin olmak, olaylara esnek yaklaşım sergilemek önemli olacak.
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32|79
Diğer yandan Salı günü itibarıyla Uranüs kariyer alanlarınıza geçerek orada beklenmedik ve hızlı gelişmeleri tetikleyebilir. Kariyerinizde önemli değişimlere açık bir döneme giriyorsunuz. Önünüzdeki dönemde iş hayatınızda, statünüzde beklenmedik ani değişimler oluşabilir.
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33|79
Farklı ve değişik işler peşinde koşturabilirsiniz. Ayrıca eşinizin ailesinde, kendi anne ve anne tarafından akrabalarınızın hayatında da önemli değişimler oluşabilir. 23-24-25 Temmuz doğumlu Aslansanız, iş alanlarınızdaki değişimlere bir fırsat gözüyle bakmayı unutmayın, değişimlere direnmeyin ve kendinizi akışa kaptırın.
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34|79
Çarşamba günü Mars Kova burcuna geçiyor. Enerjinizi ilişkilerinize yönlendireceksiniz. Eşin hayatında mücadeleler artarken, siz de bu koşturmaların içinde kendinizi bulabilirsiniz. Onunla olan ilişkinizde bu dönemde bazı sürtüşmeler,kavgalara da hazırlıklı olun.
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Vereceğiniz mücadelelerde demokratik ve özgür bir yapı sergilemelisiniz. Bu Çarşamba kalabalık yerlerde, aile ortamlarınızda sevdiğiniz insanla ters durumlar içine girmemeye çalışın. Çabuk tepkiler vermeye müsait olabilirsiniz. Ortaklaşa işlerinizde de bazı koparıcı durumlar ortaya çıkabilir.
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36|79
Cuma günü iş oluşumları, konuşmaları ve fikirlerinizi olumlu ve kalıcı anlaşmalara çevirebilirsiniz. Sosyal çevrenize verdiğiniz sözleri tutacak, girişimlerinizin desteklendiğini göreceksiniz. Cumartesi günü itibarıyla kariyer ve iş hayatınızı, girişimlerinizi biraz geriden takip edeceğiniz, daha doğrusu işlerinizi biraz yavaşlatacağınız bir 3 haftaya gireceksiniz. Yalnızlığı seveceğiniz bu döngüde yazmaktan ve kendinizi yazarak göstermekten mutlu olabilirsiniz.
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37|79
BAŞAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Geleceğinize yönelik adımlarınız hızlanırken, değişik insanlarda görüş ve fikir elde edinebilirsiniz sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Sadece bu fikirleri hemen uygulamaya geçirmeden önce üzerinde birkaç gün düşünmek sağlıklı olabilir. Maceraya atılma taraflarınızı şimdilik kontrol edin.
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38|79
Salı günü Boğa burcunda oluşan Yeniay seyahat, eğitim, yurtdışı bağlantılı işler, hukuk, ticaret, medya alanlarınızda yeni açılımları hayatınıza taşıyabilir. Yeni kararlar almaktan korkmayın. Yeni işlerinizi bu yeniay sonrasında devreye sokun. Yine uzakta bulunan akrabalarınızla girişilecek işler, onların hayatındaki önemli açılımlar devrede olacak. Eğitim konularında düşüncesiz ve hayalperest hareket etmemelisiniz.
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39|79
Salı günü Uranüs, Boğa burcuna geçiyor. Seyahat, yabancılarla yapılacak olan işleriniz, eğitim alanlarınızda, hukuki konularda, medya işlerinizde önemli değişimler ve farklılıklar ortaya çıkabilir. Uranüs bu alanlarınızda ilerlerken önemli değişiklikler, reformlar, beklenmedik sürpriz gelişmelere hazır olmalısınız. Beklenmedik seyahatlere çıkabilirsiniz.
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40|79
Çarşamba günü Mars Kova burcuna geçiyor. İş hayatınıza enerjinizi aktaracaksınız. Daha fazla çalışacak ve bu alanlarda bazı kavga ve sürtüşmelere açık olacaksınız. İş hayatınızda uğraşılarınız artabilir. Ayrıca sağlığınıza daha fazla enerji harcayabilirsiniz. Dolaşım sisteminizi çok fazla zorlamamaya, sağlığınızı göz ardı etmemeye çalışın.
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Fazla ayakta durmaktan, çalışmaktan kaynaklı olarak varis sıkıntılarınız artabilir. Bu Çarşamba iş ortamlarınızda, daha az tanıdığınız insanlarla olan bağlantılarınıza dikkat edin. Sinirli ve gergin olabilirsiniz. Diğer yandan iş seyahatlerinizde bazı sorunlar ve sıkıntılar karşınıza gelebilir.
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Cuma günü, eğitim, gelecek alanlarınızda alacağınız kararları hayatınıza sokabilirsiniz. Hem özel ilişkilerinizde, hem de verimli olacağınız alanlarda kalıcı ve uzun soluklu anlaşmalar ve görüşmeler yapabilirsiniz.
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Cumartesi günü itibarıyla, sosyal çevrenizde güzel ilişkileriniz başlıyor. Yeni tanışacağınız ortamlar, yeni insanlar size şanslı gelebilir. Arkadaşlarınızın sorunlarına ve işlerine anaç ve sevecen yaklaşımlar sergileyebilirsiniz.
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TERAZİ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftanız ortak parasal alanlarda yapılacak konuşmalarla başlayabilir sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Sevdiğiniz insanla beraber alınacak önemli kararlarınız olabilir yalnız bu kararları Salı günü oluşacak yeniaydan sonra yapmalısınız. Bu dönem değişimler konusunda aceleci ve düşüncesiz hareket etmemelisiniz.
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Salı günü Boğa burcunda oluşan Yeniay ortak maddi konularda önemli kararlarınız ve başlangıçlarınız için sizi destekliyor. Kredi almak istiyorsanız, bir borcun altına girecekseniz bu tarihten sonra yapmaya çalışın ama hayalperest, bodoslama yapılacak hareketlerden uzak durun. Yapacaklarınızı etraflıca araştırmanız, sonrasında sakin ve esnek bir şekilde hareket etmeniz bu dönemde önemli olacak.
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Yine bu Salı itibarıyla değişimlerin gezegeni Uranüs ortak para alanlarınıza geçiyor. Bu dönem Kasım ayına kadar eşinizin veya ortağınızın maddi durumundaki ani ve beklenmedik değişimler oluşabilir. Vergi, kredi, faiz, nafaka, ödemelerle ilgili alanlarda iniş çıkışlar, beklenmedik olaylar yaşamaya da meyilli olacaksınız.
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47|79
Çarşamba günü Mars Kova burcuna geçiyor. Aşka, eğlenceye, sevgiye, çocuğunuza enerjinizi akıtmaya başlıyorsunuz. Aile alanlarınızdan kurtulmanız kendinize ve sevdiklerinize daha etkin bir şekilde enerjinizi harcatacak.
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Hobilerinizin üzerine, sportif aktivitelere eğilebilirsiniz. Yine bu Çarşamba, riskli işlerden kaçının, Spor yaparken dikkat edin. Çocuğunuz varsa onunla tartışmalara girmeyin. Sorunları gergin ve agresif yapınızla daha da tetikleyebilirsiniz.
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Cuma günü ailenizde insanlara verdiğiniz sözleri yerine getirebilirsiniz. Ev hayatınız için alacağınız parasal sorumluluklar, uzun vadeli bir burcun altına girme önem kazanabilir. Cumartesi günü itibarıyla, kariyer ve iş hayatınızdaki ilişkilerinizden fayda sağlayacaksınız. Kuracağınız ilişkiler işinizde sizi ileriye taşıyacak. Toplum önü işlerinizde duruşunuzla insanların kalbini kazanacaksınız. Yine patronlarınız veya üstlerinizle olan bağlantılarınız kuvvetlenebilir.
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50|79
AKREP BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu hafta sizin için önemli haftalardan bir tanesi sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Özel hayatınız ve ilişkileriniz için verilecek önemli kararlar öne çıkabilir. Değişim rüzgarını üzerinizde hissediyorsunuz, bu değişimlere vereceğiniz tepkiler çok önemli. Yakın çevrenizde sizi destekleyen insanlar var.
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51|79
Salı günü oluşan Yeniay özel hayatınızda atmak istediğiniz adımları destekleyecek. Bu yeniayla birlikte evliliğe adım atabilir, evlilik teklifi veya kararınızı uygulamaya koyabilir, ortaklı işlerinizi başlatabilirsiniz. Taşınmayla ilgili konularda da harekete geçebilirsiniz. Yalnız bu alanlarda alacağınız kararlarda etraflıca düşünmeye özen gösterin, hızlı, düşüncesiz ve bodoslama alınacak kararlar uzun vadede size fayda sağlamayabilir.
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Salı günü Uranüs Boğa burcuna geçiyor. Evliyseniz veya uzun süreli ilişkiniz varsa ani değişimlere açık olmalı ve yeniliklere sırtınızı dönmemelisiniz. Evliliğe ve ilişkilere bakış açınız değişebilir. Kasım ayına kadar hızlı ve beklenmedik olaylarla karşılaşabilir, aniden evlilik kararı alabilir veya ilişkinizi bitirebilirsiniz. 23-24-25-26 Ekim doğumlu Akrepler, Uranüs’ten alacakları karşıt açıyla, durum ve koşulların kendilerini kısıtladığını düşünebilir, ters ve isyankar tepkiler gösterebilirler.
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53|79
Çarşamba günü Mars Kova burcuna geçiyor. Enerjinizi ailenize ve ev konularına harcayacaksınız. Bu alanlarınızda önemli uğraşılarınız devrede olurken, bağımsız yapınızla ailenizdeki insanlarla sürtüşmelere de hazırlıklı olmalısınız.
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54|79
Özel hayatınızda riskli adımlardan kaçının. Yapılan her şeyi özgürlüğünüze bir engel olarak algılayabilirsiniz. Yine bu Çarşamba aile ortamlarınızda kazalara, tartışmalara ve sorunlara açıksınız. Sevdiğiniz insanın değişik ve farklı davranışları üzerinizde gerginlik yaratabilir ve istenmedik tepkiler verebilirsiniz.
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Cuma günü özel hayatınızda alacağınız kararlar uzun soluklu olabilir. Yakın çevrenizdeki insanlardan destek alacaksınız. Yine ortaklaşa işlerinizde girişimlerinizde kalıcı ve uzun soluklu adımlar atılabilir. Cumartesi günü itibarıyla değişik yerler görmek, gezmek isteyebilirsiniz. Seyahatleriniz, farklı kültürlerle olan bağlarınız kuvvetlenebilir. Sizi daha az tanıyan insanlarla daha rahat anlaşacaksınız. Medya, ticaret, yurtdışı bağlantılı işler, seyahatler hızlanıyor. Yine bu tarih sonrasında derslerinizin, eğitim hayatınızın üzerine düşebilirsiniz.
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56|79
YAY BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
İşiniz, gücünüz, hafta başı yapılması gereken günlük işleriniz üzerine bir plana ihtiyacınız olabilir sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Bu dönemde sağlığınıza da gereken özeni göstermeyi unutmayın. Parasal sorumluluklarınıza göre işlerinizi ayarlayacaksınız.
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57|79
Salı günü Boğa burcunda oluşan yeniay, iş alanlarınızdaki fırsatları karşınıza gelebilir. Nisan sonu yaşadığınız dolunaydan sonra toparlamak istediğiniz, yeni alanlara açılmak istediğiniz işleriniz için önemli adımlar atabilirsiniz.
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58|79
Yeniay'la beraber sağlığınızla ilgili harekete geçmek istediğiniz konularda hayat sizi destekleyecek. Beslenme şeklinizi değiştirebilir, egzersizlerinizi başlatabilirsiniz. Bir spor programına dahil olmak için harika ama bu alanlarda çok aceleci ve hayalperest kararlar almayın.
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Salı günü itibarıyla kasım başına kadar Uranüs iş, hizmet alanlarınızı etkileyecek. Uranüs’ün etkisiyle her zaman çalıştığınız, aynı koşullara sahip işiniz içerisinde bir takım değişimler, beklenmedik olaylar söz konusu olabilir. Bu da sizi farklı alanlara ve keyfinizi yükseltecek ve kendinizi daha fazla özgür hissedeceğiniz alanlara yönlendirebilir.
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60|79
Artık işlerinizde yeni seçeneklere ve yeni sorumluklara açık olacaksınız. Yeni tekniklerin öğrenilmesi, farklı alanlara kayılması ve bu alanda değişik insanlarla bir araya gelerek çalışmalar yapılması sizi daha fazla destekleyecek.
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Uranüs’ün sağlık evinizde dolaşmasıyla beraber ani yüksek tansiyon, kalp çarpıntısı, hormonal dengesizlikler, sinirsel durumlar oluşabilir... O yüzden bu dönemde ve iş alanlarınızın aktif olduğu dönemlerde sağlığınızı zorlayacak etkilerden uzak durun.
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Çarşamba günü Mars kova burcuna geçiyor. Enerjinizi yakın çevrenizdeki kişilere ve olaylara harcayacaksınız. Akraba, kardeşleriniz, kuzenleriniz, dostlarınız, komşularınız yakın çevrenizde kim varsa onlarla uğraşılarınız ve mücadeleleriniz artabilir.
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Bir yandan onları hareketleriniz ve eylemlerinizle etkileyebilir, diğer yandan ukala davranışlarınızla bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Ayrıca eğitim ve öğrenim alanlarınızda enerjinizi ortaya koyacaksınız. Yine bu Çarşamba günü iş hayatınızda, yakın çevre ilişkilerinizde dikkatli olun, enerjinizi kontrollü kullanmaya çalışmalısınız.
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Cuma günü iş alanlarınızda önemli konuşma ve görüşmelerinizi istediğiniz şartlara çekebilir, uzun vadeli kalıcı sonuçlar içine girebilirsiniz. Yine sağlığınıza yatırım yapmanız önem kazanıyor. Cumartesi itibarıyla, ortak parasal işlerinizde arkadaşlarınıza ve ailenize yardım etmek önem kazanıyor. Banka, harcamalarınız ve giderlerinizde tutumlu yönlerinizi devreye sokabilirsiniz. Borçlarınızı kapatmak, başkalarından yardım istemek için uygun olacak.
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OĞLAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Hobileriniz, eğlence alanlarınız, hayata keyifle bakış açınızın geliştiği bir döneme giriyorsunuz sevgili Oğlak veya yükselen Oğlaklar. Önemli konuşmalar devreye girerken atmanız gereken adımlar varsa Salı günü oluşacak yeniayı beklemeye özen gösterin. Aile yaşantınızda daha sakin olmalısınız.
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Salı günü Boğa burcunda oluşan Yeniayla birlikte aşk hayatınız, çocuğunuz, sanatsal işlerinizde alınacak kararları devreye sokacaksınız. İstediğiniz bir ilişkiye başlayabilir, yeni bir ilişkinin tohumlarını bu tarih ve sonrasında atabilirsiniz. Bu alandaki işlerinizde düşüncesiz hareket etmemeye özen gösterin o zaman daha iyi sonuçlar alabilirsiniz.
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Yine bu Salı günü aşk evinize giren Uranüs farklı ve değişik aşk ilişkilerini karşınıza getirebilir. Kasım ayına kadar değişik ve sıra dışı ilişkilere kapılabilir, aşk hayatınızda sürpriz gelişmeler altında olabilirsiniz. Yine çocuğunuzla ilgili konular, bebek oluşumları, sanatsal ve kreatif işlerinizde beklenmedik ve farklı olanlar karşınıza gelebilir.
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Çarşamba günü Mars Kova burcuna geçiyor. Enerjinizi parasal konularda göstereceksiniz. Bu alanda mücadeleleriniz artarken, teknolojik ürünlere harcamalarınız da artabilir. Diğer yandan bu Çarşamba parasal konularda riskten kaçının, çok çabuk tepki vermeye ve sorunlar yaşamaya meyilli olacaksınız.
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Cuma günü özel ilişkilerinizde önemli kararlar alabilir, uzun vadeli bir ilişkinin startını verebilirsiniz. Yine sanat, hobiler, kreatif işlerinizde sorumluluklarınızı bilecek organize olabilecek, güzel anlaşmalarla karşılaşacaksınız. Cumartesi günü itibarıyla, sevginizi hayatınızdaki insana yönelteceksiniz. Beraber ilişkinizde önemli yol kat edebilir, anlayışlı ve empatik yönlerinizle sorunlarınızı kolay aşabilirsiniz. Hayatınızda bir insan yoksa bu dönemde popüler olacaksınız sevgili Oğlaklar. Önemli iş birlikleri, yeni sözleşmeler, kontratlar yapmak için harika bir dönem.
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KOVA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Aile hayatınızda konuşmalarınız artarken, sevdiklerinize yardımcı olmak için kolları sıvayacaksınız sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Verilmesi gereken önemli kararlarınızda düşünmeden hareket etmeyin ve Salı günü oluşacak yeniayı bekleyin. Sizi kontrol etmek isteyen insanlara karşı tepkiniz yüksek olabilir.
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Salı günü Boğa burcunda oluşan yeniay aile hayatınızın kararlarını, evinizle ilgili yapılacak başlangıçları ayağınıza getirebilir. Yeniay zamanı atılacak adımlar uzun soluklu olacağından önemli kararlarınızı bu yeniay ve sonrasında yapmaya çalışın. Bu yeniayda hayalperest, aceleci, düşüncesiz adımlardan uzak durmalı, enerjinizi kontrol etmelisiniz.
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Salı gününden Kasım başına kadar Uranüs aile alanlarınıza giriyor. Özellikle 20-21-22-23-24 Ocak’ta doğan Kovalar bu etkiyi daha fazla hissedecekler. Aileniz, ilişkileriniz ve çevrenizde önemli değişikliklere açık olmalı, ailenizle olan sürtüşmelerinize, otoritelerle olan tansiyonlu durumlara dikkat etmelisiniz. Eğer yükseleniniz ilk 05 Derece Kovaysa, aile ve yuva alanlarınızda beklenmedik ani değişimler, sürpriz gelişmeler karşınıza gelebilir.
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Çarşamba günü Mars Kova burcuna geçiyor. Hareketleneceksiniz. Amaçlarınız ve yapacaklarınız doğrultusunda, özgürlüğünüzü düşünerek atacağınız adımlar bu dönemde biraz bencilce algılanabilir ama yaşadıklarınız göz önünde bulundurulursa bunu yapmanız kesinlikle kaçınılmaz. Yine yakın çevrenizin yaşadığı sıkıntıların bu dönem ve sonrasında azaldığını görebilirsiniz. Yine bu Çarşamba ev ortamlarınızda ve aile ilişkilerinizde kazalara, sorunlara açık olacaksınız. Enerjinizi kontrol etmeye çalışın.
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Cuma günü aile hayatınızda konuşulan, fikir birliğine varılmış konularda sorumluluklarınızla organize olmuş bir biçimde hareket edebilirsiniz. Bu konuşulanlar uzun vadeli çözümler olarak karşınıza gelebilir. Cumartesi günü itibarıyla sevginizi ve ilişkilerinizi iş ortamlarınıza kaydıracaksınız. Korumacı ve beslemeyi seven yanlarınızla yanınızda çalıştırdığınız kişilerle veya beraber çalıştığınız insanlarla bağlarınızı kuvvetlendirebilirsiniz. Yine bu dönemde yemeye, içmeye olan düşkünlüğünüz artabilir. Kilo almaya yatkın bir dönem içinde olacaksınız.
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BALIK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
İletişime yönelik işlerinizde bazı düşünceleriniz ve konuşmalarınız bu hafta başı öne çıkabilir sevgili Balık veya yükselen Balıklar. Yakın çevrenizin hayatındaki önemli kararlarda sizlerde onların yanında yer alacaksınız ama çevrenizi manipüle etmemeye çalışın. Sorumluluklarınızla ilerlemelisiniz.
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Salı günü Boğa burcunda oluşan Yeniay girişimciliğinizi arttırabilir. Satışa, reklama, tanıtıma yönelik işlerinizde önemli başlangıçlarınız için destekleneceksiniz. Diğer yandan yakın çevrenizin hayatındaki önemli gelişmelerin kararları bu yeniay ve sonrasında devreye girebilir. Her halükarda aceleci, bodoslama alınacak kararlardan uzak durmalı, hayalperestlik ve maceraperestliği bir kenara bırakarak doğru adımlar atmalısınız.
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Salı günü yakın çevrenizle bağlarınız değişmeye başlıyor. Kasım başına kadar akraba, kardeşlerinizin hayatında ani ve sürpriz gelişmeler oluşabilir. Bir yandan da teknolojiyi iletişime dayalı işlerinizde daha fazla kullanabilir, teknoloji, bilim, elektrik, elektronik işlerden fayda sağlayabilirsiniz. İletişiminizde elektrikli ve farklı tavırlarınız ortaya çıkabilir.
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Çarşamba gününden sonra enerjinizi rahat kullanamayacağınız bir döneme gireceksiniz. Maddi konularda da yavaşlamalar oluşabilir. Bu dönemde sağlığınıza dikkat etmeli, dolaşım sistemi bozukluklarına açık olacağınızı bilmelisiniz. Bağışıklık sisteminizi güçlendirin, vitaminlerinizi ihmal etmeyin. Bir yandan da yakın çevrenizle olan bağlantılarınızda enerjinizi kontrol etmeye çalışın. Çarşamba günü dikkatli olmalısınız kazalara, sorunlara davetiye çıkarmayın.
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Cuma günü iletişimsel işlerinizde konuştuğunuz, planladığınız konuları rahatlıkla uygulamaya koyabilirsiniz. Organizasyona yönelik işlerinizde kalıcı ve uzun soluklu adımlar atılabilir. Cumartesi günü itibarıyla çocuğunuza, aşkınıza, eğlenceli konu ve olaylara ilginiz artabilir. Sevmekten ve sevilmekten mutluluk duyacağınız bu dönemde karşınıza gelecek olan aşklar ve flörtler sizi besleyecek.
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